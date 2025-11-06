DE
FR

500'000 militaires en plus
La Pologne lance un programme XXL pour contrer Poutine

La Pologne lance un programme ambitieux pour former militairement 500'000 volontaires d'ici fin 2026. Le ministre de la Défense annonce cette initiative visant à renforcer la défense nationale et la résilience sociale face aux tensions avec la Russie.
Publié: 12:16 heures
|
Dernière mise à jour: 12:46 heures
Partager
Écouter
Le ministre de la Défense nationale polonais, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, à Varsovie, le 2 octobre 2025.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La Pologne, voisin de l'Ukraine et de la Russie, veut former militairement jusqu'à 500'000 bénévoles d'ici la fin de l'année prochaine, a annoncé jeudi le ministre polonais de la Défense, lançant un programme massif de formations. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, ce membre de l'UE et de l'Otan a mis les bouchées doubles pour renforcer ses moyens de défense, par crainte d'être la prochaine cible de Moscou.

A lire aussi
Comment Poutine prépare la guerre contre l'Europe
La Suisse menacée
Comment Poutine prépare la guerre contre l'Europe
Poutine est prêt «à entrer en conflit militaire direct avec l'OTAN», alertent les services secrets
Les services secrets alertent
Poutine prêt «à entrer en conflit militaire direct avec l'OTAN», selon Berlin

Le programme intitulé «Toujours prêt» est adressé à «tous les citoyens polonais qui voudront en bénéficier», a déclaré à la presse le ministre Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Ces formations, individuelles et de groupe, «s'adresseront aux plus jeunes, tant des écoles primaires que secondaires, aux travailleurs et aux entreprises, et concerneront également les seniors», a indiqué le ministre.

Les nouvelles formations cibleront d'ici la fin de l'année 100'000 personnes, et «en 2026, nous formerons au total environ 400'000 personnes», a déclaré Cezary Tomczyk, vice-ministre de la Défense. 

«Prêts pour tout scénario»

Les intéressés peuvent s'inscrire à des formations via une application mobile officielle, très répandue en Pologne. Le programme inclut aussi bien des formations déjà en place que de nouvelles propositions ayant pour but de «renforcer la défense nationale et la résilience sociale», selon le ministre.

Depuis le déclenchement de la guerre, «les habitants de l'Ukraine (...) ont acquis ces compétences. Mais au moment où la guerre a éclaté, ces compétences pour se comporter en situation de crise n'existaient pas. Nous devons être prêts à tout scénario», a déclaré Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Il a rappelé que l'année prochaine le budget de la Défense atteindrait un chiffre record de 4,8% du PIB de la Pologne.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus