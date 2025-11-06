La Pologne lance un programme XXL pour contrer Poutine

La Pologne lance un programme ambitieux pour former militairement 500'000 volontaires d'ici fin 2026. Le ministre de la Défense annonce cette initiative visant à renforcer la défense nationale et la résilience sociale face aux tensions avec la Russie.

Le ministre de la Défense nationale polonais, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, à Varsovie, le 2 octobre 2025. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

La Pologne, voisin de l'Ukraine et de la Russie, veut former militairement jusqu'à 500'000 bénévoles d'ici la fin de l'année prochaine, a annoncé jeudi le ministre polonais de la Défense, lançant un programme massif de formations. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, ce membre de l'UE et de l'Otan a mis les bouchées doubles pour renforcer ses moyens de défense, par crainte d'être la prochaine cible de Moscou.

Le programme intitulé «Toujours prêt» est adressé à «tous les citoyens polonais qui voudront en bénéficier», a déclaré à la presse le ministre Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Ces formations, individuelles et de groupe, «s'adresseront aux plus jeunes, tant des écoles primaires que secondaires, aux travailleurs et aux entreprises, et concerneront également les seniors», a indiqué le ministre.

Les nouvelles formations cibleront d'ici la fin de l'année 100'000 personnes, et «en 2026, nous formerons au total environ 400'000 personnes», a déclaré Cezary Tomczyk, vice-ministre de la Défense.

«Prêts pour tout scénario»

Les intéressés peuvent s'inscrire à des formations via une application mobile officielle, très répandue en Pologne. Le programme inclut aussi bien des formations déjà en place que de nouvelles propositions ayant pour but de «renforcer la défense nationale et la résilience sociale», selon le ministre.

Depuis le déclenchement de la guerre, «les habitants de l'Ukraine (...) ont acquis ces compétences. Mais au moment où la guerre a éclaté, ces compétences pour se comporter en situation de crise n'existaient pas. Nous devons être prêts à tout scénario», a déclaré Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Il a rappelé que l'année prochaine le budget de la Défense atteindrait un chiffre record de 4,8% du PIB de la Pologne.