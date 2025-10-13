DE
FR

L'Allemagne se tient prête
Poutine est prêt «à entrer en conflit militaire direct avec l'OTAN», alertent les services secrets

L'Allemagne fait face à une menace croissante de la Russie, selon les services de renseignement. Des incidents récents en Europe, dont des survols de drones et des violations d'espace aérien, soulignent l'urgence de se préparer à une possible escalade du conflit.
Publié: 12:44 heures
|
Dernière mise à jour: 12:47 heures
Partager
Écouter
1/2
Poutine estime avoir des chances d'étendre sa zone d'influence vers l'ouest.
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les services secrets allemands ont mis en garde lundi contre la Russie, prête selon eux «à entrer en conflit militaire direct avec l'OTAN». Cette menace pourrait intervenir avant 2029. 

«A Moscou, on estime avoir des chances réalistes d'étendre sa zone d'influence vers l'ouest et de rendre l'Europe, économiquement bien plus puissante, dépendante de la Russie. Pour atteindre cet objectif, la Russie n'hésitera pas, si nécessaire, à entrer en conflit militaire direct avec l'OTAN», a déclaré Martin Jäger, président du Service fédéral de renseignement (BND), auditionné par la commission de contrôle parlementaire, au Bundestag, à Berlin.

«Nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers en pensant qu'une éventuelle attaque russe n'aura pas lieu avant 2029 au plus tôt. Nous sommes déjà dans le feu de l'action aujourd'hui», a ajouté M. Jäger qui a pris la tête du BND le 15 septembre. Cet avertissement intervient après la multiplication d'incidents ces dernières semaines en Europe, tels l'incursion de drones russes en Pologne et la violation de l'espace aérien estonien par trois chasseurs russes. L'Allemagne a quant à elle été victime de survols de drones, de sabotages, et campagnes de désinformation et d'influence, avec l'ombre de Moscou planant sur ces événements.

«Paix glaciale»

«Au mieux, l'Europe connaît une paix glaciale qui peut à tout moment dégénérer en confrontation violente. Nous devons nous préparer à une nouvelle aggravation de la situation», a poursuivi M. Jäger. Sinan Selen, président du renseignement intérieur allemand (BfV), également auditionné, a abondé dans son sens: «La Russie poursuit de manière agressive ses ambitions politiques contre l'Allemagne, l'UE et ses alliés occidentaux».

A lire aussi
Poutine joue-t-il vraiment la guerre avec l’OTAN?
La «phase 0»
Poutine joue-t-il vraiment la guerre avec l’OTAN?
La dernière offensive russe est un véritable fiasco
Une chance pour l'Ukraine?
La dernière offensive russe est un véritable fiasco

«Les services russes modifient en permanence les niveaux d'escalade de leurs activités dans le but stratégique d'affaiblir les démocraties libérales. En conséquence, nous détectons un large éventail d'activités d'espionnage, de désinformation, d'ingérence, de sabotage et de cyberattaques menées par des acteurs et des Etats étrangers en Allemagne», a-t-il dit. «La Russie n'a pas oublié la guerre froide», a-t-il ajouté, «ce qui signifie que les instruments utilisés à l'époque sont toujours disponibles».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Une nouvelle façon d'économiser
Présenté par
Une nouvelle façon d'économiser
Les ETF, une alternative à l'épargne?
Une nouvelle façon d'économiser
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus