Un avion civil s’est écrasé jeudi sur un site radar de l’US Air Force en Alaska, causant la mort des huit personnes à bord. Les causes de l’accident restent à éclaircir.

Huit morts dans le crash d’un avion sur un site de l’US Air Force

Huit morts dans le crash d’un avion sur un site de l’US Air Force

AFP Agence France-Presse

Huit personnes ont été tuées dans un accident d'avion jeudi sur un site de l'US Air Force dans une zone reculée du sud-ouest de l'Alaska, ont annoncé les autorités militaires régionales. L'avion, affrété par un prestataire civil, s'est écrasé sur l'aérodrome d'un site radar à longue portée de l'US Air Force à Cape Newenham, à plus de 700 kilomètres d'Anchorage.

Les sauveteurs parvenus sur place «ont confirmé qu'il n'y avait aucun survivant», a indiqué l'Alaska Command, le commandement pour l'Alaska de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (Norad), dans un communiqué.

Causes à déterminer

Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'accident et l'identité des victimes sera rendue publique une fois les familles informées, a précisé un porte-parole. Aucun détail n'a été donné sur la raison de leur présence sur ce site radar qui suit les avions opérant dans l'espace aérien de l'Alaska.

«Ces personnes étaient des professionnels dévoués, accomplissant une mission vitale dans un environnement exigeant», a déclaré le général Robert Davis, commandant de l'Alaska Command. Il a déploré «une perte dévastatrice pour notre famille militaire et pour les communautés que nous servons».