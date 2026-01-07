DE
FR

La plus grande de son histoire
Alaska Airlines passe une commande record de 110 avions chez Boeing

La compagnie aérienne américaine Alaska Airlines a passé la plus importante commande de son histoire auprès du constructeur aéronautique Boeing, portant sur la livraison de 110 avions.
Publié: 16:33 heures
La perte d'une porte sur un vol intérieur en 2024 semble n'avoir pas entamé la confiance d'Alaska Airlines pour les appareils de Boeing. (archive)
Photo: AP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La compagnie aérienne américaine Alaska Airlines a annoncé avoir passé la plus importante commande de son histoire auprès du constructeur aéronautique Boeing. Celle-ci porte sur la livraison de 110 avions, marquant une étape stratégique majeure pour le renouvellement et l’expansion de sa flotte. Le contrat comprend aussi une option pour 35 supplémentaires, ont annoncé mercredi les deux groupes dans des communiqués distincts.

Dans le détail, Alaska Airlines a commandé 105 monocouloirs 737 MAX 10 – qui n'est pas encore certifié par le régulateur aérien américain (FAA) – ainsi que cinq 787 Dreamliner, qui devraient tous lui être remis d'ici 2035. Il bénéficie aussi d'une option pour 35 exemplaires supplémentaires du 737 MAX 10.

