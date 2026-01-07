ATS Agence télégraphique suisse
La compagnie aérienne américaine Alaska Airlines a annoncé avoir passé la plus importante commande de son histoire auprès du constructeur aéronautique Boeing. Celle-ci porte sur la livraison de 110 avions, marquant une étape stratégique majeure pour le renouvellement et l’expansion de sa flotte. Le contrat comprend aussi une option pour 35 supplémentaires, ont annoncé mercredi les deux groupes dans des communiqués distincts.
Dans le détail, Alaska Airlines a commandé 105 monocouloirs 737 MAX 10 – qui n'est pas encore certifié par le régulateur aérien américain (FAA) – ainsi que cinq 787 Dreamliner, qui devraient tous lui être remis d'ici 2035. Il bénéficie aussi d'une option pour 35 exemplaires supplémentaires du 737 MAX 10.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc