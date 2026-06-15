Un bombardier B-52 Stratofortress de l'US Air Force s'est écrasé lundi matin en Californie. Une opération est en cours.

Un bombardier B52 de l'US Air Force s'écrase en Californie

Un bombardier B52 de l'US Air Force s'écrase en Californie

Une opération est en cours

AFP Agence France-Presse

Un bombardier lourd américain de type B-52 Stratofortress s'est écrasé lundi en Californie peu après son décollage, a annoncé la base aérienne d'Edwards sur les réseaux sociaux. «Un B-52 Stratofortress de l'US Air Force s'est écrasé peu après son décollage sur l'aérodrome d'Edwards à 11h20» (20h20, heure suisse), a écrit la base sur Facebook, indiquant que «les secours étaient immédiatement intervenus et (que) l'opération était en cours».

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Aucune information sur d'éventuelles victimes n'était disponible dans l'immédiat et un porte-parole de la base a refusé de fournir davantage d'informations. Des images filmées d'un hélicoptère ont montré une large zone calcinée aux abords de la base, située à environ 95 kilomètres au nord de Los Angeles, dans une zone désertique.

«Important panache» de fumée

Un journaliste à bord de l'hélicoptère a fait état d'un «important panache» de fumée noire s'élevant dans le ciel après l'accident. Plusieurs véhicules de secours sont déployés à proximité des lieux.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Le B-52 est en service au sein de l'US Air Force depuis les années 1950. Doté d'un long rayon d'action pouvant atteindre 14'160 kilomètres, ce bombardier est capable de transporter une charge nucléaire. Les Etats-Unis l'ont déployé lors de conflits au Vietnam, dans le Golfe, en Irak, en Afghanistan et plus récemment en Iran.

Développement suit