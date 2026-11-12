Zwei Affären werden dem Nvidia-Chef zum Verhängnis. Nach 33 Jahren an der Spitze ist seine Ära beim US-Chipriesen Geschichte. Er führte den Konzern einst aus der Fast-Food-Sitzecke an die Weltspitze – bevor ihn sein Privatleben zu Fall brachte.

Darum gehts Jensen Huang tritt bei Nvidia sofort zurück, Colette Kress übernimmt, die Aktie fällt stark

Affären mit Alice Huang und einer Untergebenen führten zu Druck auf Nvidias Aufsichtsgremium

Huang gründete Nvidia 1993 mit Partnern, der KI-Boom trieb den Wert auf 5,5 Billionen Dollar

Der Druck war letztlich zu gross: Nvidia-Chef Jensen Huang (63) hat seinen sofortigen Rücktritt bekannt gegeben . Für ihn übernimmt interimistisch die aktuelle Finanzchefin Colette Kress (59). Der KI-Chipriese sucht nun einen Nachfolger für den gefallenen Gründer. Die Anleger reagieren geschockt auf die Nachricht, die Nvidia-Aktie taucht zum Börsenstart in den USA um bis zu 13 Prozent.

Gestolpert ist Huang über aussereheliche Affären. Am Sonntag gestand er die Beziehung zur chinesischen Geschäftsfrau Alice Huang (42) , die US-Geheimdienste für eine chinesische Spionin halten. «Ich war meiner Frau untreu», räumte er ein. Offenbar gleich mehrfach. Denn Huang soll auch mit einer ihm direkt unterstellten Managerin fremdgegangen sein. Bei der zweiten Geliebten handelt es sich laut Medienberichten um Kimberly Powell (48) , Vizepräsidentin für den Gesundheitsbereich. Sie ist ebenfalls verheiratet und Huang direkt unterstellt.

Der Nvidia-Chef war nicht mehr tragbar. Dabei war er noch vor wenigen Tagen der gefeierte Mann beim gehypten Megakonzern aus der KI-Branche – und für viele das Gesicht des KI-Booms.

Start in einer Fast-Food-Sitzecke

Der Aufstieg Huangs zu einem der reichsten Menschen der Welt begann im April 1993. Damals sitzt er als 30-Jähriger mit einem Masterabschluss als Elektroingenieur im Sack in der US-Fast-Food-Kette Denny's. Zusammen mit seinen Geschäftspartnern Chris Malachowsky (67) und Curtis Priem (67) skizziert er dort den Businessplan für einen Chiphersteller.

Im selben Jahr gründet das Trio Nvidia. Huang übernimmt die Rolle als CEO – mit mässigem Erfolg. 1996 steht die Firma kurz vor dem Konkurs. Der harte Konkurrenzkampf mit anderen Chipherstellern macht Nvidia zu schaffen. Huang muss den Rotstift ansetzen und mehr als die Hälfte der Belegschaft entlassen.

Mit dem KI-Boom an den Spitzenplatz

Dann landet der Konzern den ersten Coup: 1997 entwickeln die Amerikaner einen komplett neuen Chip. Der wird zum Verkaufsschlager. Trotzdem ist es kein schneller Weg an den Spitzenplatz der Tech-Welt. Erst im Juli 2017 erreicht Nvidia eine Bewertung von 100 Milliarden Dollar.

Heute bewegen sich die Zahlen in ganz anderen Sphären: Auf dem Höhepunkt im Mai 2026 ist der Konzern laut Börsendaten 5,5 Billionen Dollar wert – befeuert durch den KI-Boom.

Der Erfolg macht Huang zum milliardenschweren Unternehmer. Laut Schätzungen des US-Wirtschaftsmagazins «Forbes» beläuft sich sein Vermögen auf 151 Milliarden Dollar. Er leitet Nvidia bis zuletzt mit eiserner Faust – eine Nachfolgeplanung hat er nicht. Deshalb sind die Spekulationen in den letzten Tagen so aufgeflammt – auch sein Schweizer Schwiegersohn Nico Caprez (35) wird als möglicher Kandidat gehandelt.

Rücktritt kommt Rauswurf zuvor

Ab Sonntag wird die Luft für Huang von Tag zu Tag dünner. Zwar darf er auf die Unterstützung aus dem Weissen Haus zählen. US-Präsident Donald Trump (80) spricht sich offen für seinen Verbleib aus. Doch die zweite Affäre bringt zusätzliche Brisanz rein. Mit der Liebschaft mit einer Mitarbeiterin verstösst Huang gegen den Verhaltenskodex von Nvidia. Und drängt damit das Board of Directors zum Handeln.

Das Aufsichtsgremium trifft sich am Mittwochabend zu einer ausserordentlichen Sitzung, um über die Zukunft des mächtigen Firmenlenkers zu beraten. Mit seinem Rücktritt kommt Huang der Demütigung zuvor, von seinen engen Kollegen entlassen zu werden. Ein gängiger Vorgang, wenn ein Firmenchef nicht mehr haltbar ist. Bei Nvidia hofft man nun, mit glänzenden Zahlen die CEO-Krise zu überstrahlen. Bereits am Dienstag veröffentlicht der Chiphersteller das Unternehmensergebnis fürs dritte Quartal. Zum ersten Mal ohne Huang.