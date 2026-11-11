Nvidia-Chef Jensen Huang steckt in einer Spionageaffäre. Doch kann so ein Fall auch in einem Schweizer Unternehmen passieren? Auf jeden Fall, sagt Sicherheitsexperte Chris Eckert. Er erklärt, wie sich Unternehmen schützen können.

Darum gehts Nvidia-Chef Jensen Huang räumt eine Affäre ein, US-Dienste vermuten Spionage

Sicherheitsexperte Chris Eckert warnt, dass Schweizer Firmen auch betroffen sein könnten

Eckert empfiehlt Risikoanalysen, Schutzkonzepte und Schulungen für Kader

Sven Schumann Redaktor Wirtschaft

Nvidia-Chef Jensen Huang (63) ist in die Honigfalle getappt. Eine Liebesaffäre zu der chinesischen Geschäftsfrau Alice Huang (42) bringt den Top-Manager des US-Chipgiganten nun in Erklärungsnot. Er hat nicht nur seine Ehefrau Lori Huang (65) betrogen. US-Geheimdienste vermuten, dass die 20 Jahre jüngere Alice Huang eine Spionin der chinesischen Regierung ist. Obwohl die beiden den gleichen Nachnamen tragen, sind sie nicht verwandt.

Der Fall tönt nach einem James-Bond-Klassiker aus der Filmwelt, könnte aber jederzeit auch real in der Schweiz passieren, weiss Sicherheitsexperte Chris Eckert (61), der Unternehmen bei der Erkennung und Abwehr von Wirtschaftskriminalität und Industriespionage unterstützt. «Viele Unternehmer denken, dass sie für inländische und ausländische Kriminelle uninteressant sind. Aber das ist ein absoluter Trugschluss», sagt der ehemalige Kommissariatsleiter der Bundeskriminalpolizei zu Blick. Hierzulande sei man sich dieser Gefahren noch zu wenig bewusst.

Kronjuwelen schützen

Eckert sieht das Problem darin, dass sich viele Unternehmen erst mit ihrer Sicherheit befassen, wenn der Schaden bereits angerichtet ist. Er rät zur Prävention: «Dazu gehört eine umfassende Prüfung aller Risiken.» Solche Fragen müssten vorgängig geklärt werden: «Wie sicher ist die Führungsperson und ihre Familie? Hat sie Schwachstellen, die sie erpressbar machen? Wie kritisch ist sie gegenüber neuen Bekanntschaften?».

Sobald Eckert im Austausch mit den Unternehmen die wichtigsten Aspekte gefunden hat – der ehemalige Polizist nennt sie die «Kronjuwelen» –, könne ein umfassendes Sicherheitskonzept entwickelt werden. «Dazu gehören zum Beispiel ein Personenschutz oder auch detaillierte Schutzkonzepte für Auslandsreisen», erklärt der Sicherheitsexperte. «Wir hinterfragen zum Beispiel aber auch, wie sichtbar eine Person im Internet zu sehen sein soll.»

Immerhin: Mittlerweile hätten sich auch in der Schweiz umfassendere Background-Checks vor der Ernennung von Top-Kadern eingebürgert. «Gerade die börsenkotierten Unternehmen haben hier stark aufgerüstet», beobachtet Eckert. Das Problem: Sobald der neue Chef dann im Amt ist, ist die Kontrolle schwieriger. Bodyguards oder Aufpasser, die Führungskräfte auf Schritt und Tritt begleiten, um Spionage oder Betrugsversuche zu verhindern, sind nicht verbreitet. Üblich ist, dass CEOs beim Amtsantritt vertraglich bestätigen, Corporate-Governance-Richtlinien einzuhalten.

Übung, Übung, Übung!

Letztlich sei Nvidia-Chef Huang «dem ältesten Spionagemittel der Geschichte» zum Opfer gefallen, sagt Eckert mit Blick auf dessen Liebesaffäre mit der mutmasslichen Spionin aus China. «Der Mensch mit seinen Schwächen ist immer das grösste Einfallstor für Betrugsfälle.» Sogenanntes Social Engineering – die gezielte psychologische Manipulation von Menschen – versuche solche Schwachstellen gezielt auszunutzen.

Doch auch gegen das tückische Social Engineering könnten sich Führungskräfte wappnen. Das einzige, was dagegen helfe: «Übung, Übung, Übung!», ist sich Eckert sicher. «Social Engineering ist ein Riesenthema in der Praxis, dem man nur mit Schulungen, Workshops und ganz viel Sensibilisierung begegnen kann.»