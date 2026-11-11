Vom Abfahrer zum Topmanager-Kandidaten: Der Bündner Nico Caprez könnte der Nachfolger von Nvidia-CEO Jensen Huang werden. Er war fast zehn Jahre mit Slalom-Ass Wendy Holdener liiert – und hat auch jetzt noch Beziehungen zur Ski-Szene.

Darum gehts Nico Caprez wird als möglicher Nvidia-Chef gehandelt, Jensen Huang steht wegen Affäre unter Druck

Caprez heiratete Huangs Tochter Madison und leitet Nvidias KI-Infrastruktur-Wachstum weltweit

Caprez war Schweizer Juniorenmeister und langjähriger Freund von Ski-Ass Wendy Holdener (33)

Einst raste er mit 120 km/h die Pisten hinunter. Heute jagt Nico Caprez (35) die Karriereleiter hoch – in ähnlich hohem Tempo. Der ehemalige Schweizer Juniorenmeister in der Abfahrt könnte schon bald den US-Techgiganten Nvidia führen. Und das mit gerade einmal 35 Jahren.

Die Spekulationen haben auch mit seiner Familie zu tun: Caprez ist der Schwiegersohn von Nvidia-Gründer und CEO Jensen Huang (63). Im September heiratete er auf Hawaii dessen Tochter Madison. Nun gerät Huang wegen einer Affäre mit der chinesischen Geschäftsfrau Alice Huang (42) unter Druck. Die Geliebte steht im Verdacht, im Auftrag Chinas Informationen über Nvidias begehrte Computerchips beschaffen zu wollen. Zwar erklärte ein Nvidia-Sprecher gegenüber «Fortune», Huang wolle das Unternehmen ohne Unterbrechung weiterführen.

Doch das Nachfolgerkarussell dreht sich bereits. Und Caprez ist mit im Spiel. Im Januar wurde der Bündner bei Nvidia zum Verantwortlichen für das globale Wachstum im Bereich KI-Infrastruktur befördert. Eine Schlüsselposition. Und er gilt als «Consigliere» seines Schwiegervaters, also als enger Berater des Nvidia-CEO. Der Sprung an die Konzernspitze wäre dennoch gewaltig.

Er wolle nicht ständig Schmerzmittel nehmen

Seine sportliche Laufbahn verlief einst weniger geradlinig. Caprez galt als talentierter Nachwuchsfahrer, aber nicht als Überflieger. 2010 wurde er Schweizer Juniorenmeister in der Abfahrt. Bei der Junioren-WM holte er Rang sechs im Super-G. Im Europacup schaffte er es allerdings nie unter die besten dreissig. Der Sprung in den Profizirkus blieb aus. 2013 beendete er seine Karriere. «Mein Knie hat sich nie richtig erholt. Zudem hatte ich keine Lust, ständig Schmerzmittel zu nehmen. Also habe ich mich neuen Herausforderungen gewidmet», erzählte er dem Blick.

Bekannt wurde Caprez auch durch seine Beziehung mit Wendy Holdener (33). Die beiden lernten sich 2010 kennen. Sie lud ihn zu Älplermagronen bei ihrer Familie in Hoch-Ybrig SZ ein. Der Funke sprang über. Kurz darauf küssten sie sich während der Schweizer Meisterschaften am Pistenrand.

Holdener und er führten eine Fernbeziehung

Holdener stieg zur Weltklassefahrerin auf. Als sie 2017 bei der WM in St. Moritz Kombi-Gold gewann, überraschte Caprez sie am Valentinstag mit einer Liebeserklärung im Schnee: Mit roter Lebensmittelfarbe malte er ein riesiges Herz auf die Corviglia. Darin stand «Wendy».

Caprez lehnte Interviewanfragen lange ab. «Ich bleibe im Hintergrund und bin auch eher selten bei Wendys Rennen vor Ort», sagte er 2018 dann doch zu Blick. In Pyeongchang (Südkorea) feierte er mit Holdener deren erste drei Olympiamedaillen: Gold im Teamwettbewerb, Silber im Slalom und Bronze in der Kombination. Danach verriet er, dass er gelegentlich mit Wendy Riesenslalom trainiere. «Im Steilen ist sie meistens schneller, aber bei flacheren Kursen habe ich sie auch schon geschlagen. Mein Rennfahrerehrgeiz ist also immer noch da!»

Rasanter Karriereaufstieg

Sein Ehrgeiz galt längst auch der Karriere neben der Piste. Caprez studierte Banking und Finance an der Universität Zürich und absolvierte anschliessend einen Master an der London Business School. Im Dezember 2019 trennten sich Holdener und er nach fast zehn Jahren Beziehung. «Diverse Dinge haben nicht mehr gepasst», sagte sie. Die Fernbeziehung sei schwierig gewesen. Die Trennung verlief offenbar im Guten. «Es war schön, dass ich so viel mit Nico erleben durfte», so Holdener.

Caprez machte derweil Karriere in der Wirtschaft. 2024 stieg er bei Nvidia ein, zunächst als Manager für Unternehmensentwicklung. Im Januar folgte die Beförderung in den Bereich KI-Infrastruktur. Auch seine Frau Madison, die er während seiner Zeit in London kennenlernte, und deren Bruder Spencer Huang arbeiten für den Konzern.

Caprez ist mit Ski-Assen befreundet

Bis heute ist Caprez gut mit Carlo Janka (40), Swiss-Ski-CEO Diego Züger (40), Gino (34) und Mauro Caviezel (38) sowie Thomas Tumler (37) befreundet. Mit ihnen gründete er den Club «Legendär», eine Vereinigung Bündner Skirennfahrer. Einmal im Jahr geht die Gruppe auf Reisen. Im vergangenen Frühling verbrachte sie ein Wochenende in der Toskana. Caprez besitzt in St. Moritz nach wie vor eine Wohnung und gehört dem Vorstand des RLZ Oberengadin an. Dort kümmert er sich bezeichnenderweise um die Finanzen und das Sponsoring. Nach der Hochzeit im kleinen Kreis auf Hawaii ist für den kommenden Sommer eine grössere Feier in Europa geplant.

Caprez hat einen bemerkenswerten Weg hinter sich: vom Ski-Talent zum Manager bei einem der wertvollsten Unternehmen der Welt. Ob er eines Tages tatsächlich an die Spitze von Nvidia aufsteigt, ist offen. Der nächste Karriereschritt wäre jedenfalls deutlich grösser als jeder Sprung, den er einst auf Ski geschafft hat.