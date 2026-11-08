Sie wettete, sie könne Jensen Huang in die Bar holen, und er kam. US-Geheimdienste halten Alice Huang für eine Quelle Pekings. Jetzt gesteht der Nvidia-Chef eine Affäre mit ihr. Was man über die Chinesin weiss.

Darum gehts Nvidia-CEO Jensen Huang gesteht eine Affäre mit chinesischer Managerin

US-Dienste sehen in ihr laut «New York Times» eine Quelle Pekings

Firma der mutmasslichen Spionin könnte China-Exportverbot für Chips umgangen haben

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Juni 2024, eine Bar in Taipeh nach der Tech-Messe Computex. Alice Huang sitzt mit KI-Managern zusammen und wettet, sie könne «Jensen» herholen. So schildert es der Manager Parker Schmitt der «New York Times». Kurz darauf erscheint Jensen Huang (63) und trinkt mit der Runde Whisky.

China-Exportverbot umgangen?

Wenige Wochen nach dem Abend in der Bar erhielt Megaspeed erste Lieferungen der modernsten Nvidia-Chips. Über eine Schwesterfirma kaufte Megaspeed Nvidia-Technik für mindestens 4,8 Milliarden Dollar. Die USA vermuten, dass Chips trotz Exportverbot nach China gelangten. Bewiesen ist das nicht.

Laut «New York Times» überwachten US-Dienste Huang und stiessen so auf Jensen Huang. Sie kamen zum Schluss, dass sie Informationen nach Peking lieferte. Welche, ist unklar. Am Sonntag gestand Huang in einer Mail an die Belegschaft: «Ich war meiner Frau gegenüber untreu. Meine Handlungen haben sie und unsere Kinder verletzt. Es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe», so der CEO.

Alter und Aufenthaltsort unbekannt

Alice Huang, chinesisch Huang Le, ist mit ihm nicht verwandt. Sie war Topmanagerin bei Megaspeed in Singapur. Die Firma entstand 2023 aus dem Auslandsgeschäft des chinesischen Gaming-Konzerns 7Road, an dem auch der Staat beteiligt ist. Huang nannte sich dort CEO. Zuvor war sie Direktorin bei einem staatsnahen Fonds in Shanghai. Alter und Aufenthaltsort sind unbekannt.

Wertvollste Firma der Welt

Ob die Affäre dem Nvidia-Chef schadet, ist offen. Der 63-Jährige ist heute einer der mächtigsten Wirtschaftsbosse der Welt. Nvidia ist mit über 5 Billionen Dollar Börsenwert die wertvollste Firma der Welt, setzte zuletzt in einem Quartal 96 Milliarden Dollar um und liefert die Chips für den KI-Boom. Huangs Vermögen schätzt Bloomberg auf rund 170 Milliarden Dollar.

Der Nvidia-Verwaltungsrat hat eine Untersuchung eingeleitet, sieht aber keine Hinweise auf abgeflossene Geheimnisse. Huang bleibt CEO. China spricht von «grundlosen Verleumdungen».