Aktionärsklage, das FBI mischt sich ein: Für Nvidia wird es heiss

Aktionäre haben nach Bekanntwerden der ausserehelichen Liaison des Nvidia-CEOs mit einer Chinesin, die im Verdacht steht, mit der kommunistischen Führung verbunden zu sein, die Justiz eingeschaltet. Parallel ermittelt das FBI.

Darum gehts Nvidia-Aktionäre klagen in Kalifornien wegen Verlusten nach Huangs Liaison

Die Klage betrifft Aussagen zu Sicherheitsrisiken um die Chinesin Alice Huang

FBI, Trump und Nvidias Verwaltungsrat befassen sich mit den Folgen der Affäre

Yannick Weber Newsdesk

Der Druck auf Jensen Huang, den CEO des Chipherstellers Nvidia, wächst. US-Medien enthüllten am Montagabend, dass Aktionäre bei einem Gericht in Kalifornien eine Sammelklage (Class Action) eingereicht haben. Sie machen Verluste geltend, die nach falschen oder irreführenden Aussagen im Anschluss an Presseartikel über eine mögliche Liaison zwischen dem CEO und Alice Huang, einer chinesischen Geschäftsfrau, die die USA verdächtigen, mit dem Pekinger Regime verbunden zu sein, entstanden seien.

Die Klage richtet sich nicht gegen die Beziehung an sich, sondern gegen die Aussagen des CEOs und seines Sprechers. Diese sollen Bedenken verschwiegen haben, die insbesondere US-Geheimdienste wegen Risiken für die nationale Sicherheit und die Geschäftsgeheimnisse von Nvidia geäussert hatten. Die Aussagen sollen den Aktienkurs beeinflusst haben. Als der CEO die Liaison schliesslich doch zugab, löste er am Montag einen Kurssturz aus, wodurch die Aktionäre Verluste erlitten.

Das FBI mischt sich ein

Die Affäre reicht bis in die höchsten Staatsebenen. Auch Donald Trump äusserte sich am Montag, nachdem er mit Jensen Huang gesprochen hatte. «Er sagte mir, er habe keine Ahnung gehabt, dass diese Person eine Spionin sei», sagte Trump und wies zudem darauf hin, dass der CEO sehr unter der Situation leide.

Doch mit Mitgefühl ist es nicht getan. «Ich weiss, dass das FBI gerade seine Nase in diese Geschichte steckt», erklärte er, zeigte sich aber zuversichtlich, was das Schicksal des CEOs angeht, der die amerikanische und die taiwanische Staatsbürgerschaft besitzt. Auch der Verwaltungsrat von Nvidia hat eine unabhängige Untersuchung zu den Folgen der Liaison mit der mysteriösen Chinesin in Auftrag gegeben.