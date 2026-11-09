Die Affäre um Nvidia-Chef Jensen Huang lässt die Aktie des Tech-Giganten purzeln. Auch ein Teil unserer Vorsorgegelder ist über Pensionskassen an der Wall Street investiert. Ein Experte ordnet die Risiken ein.

Darum gehts Die Nvidia-Aktie fällt wegen Huangs Affäre um gut 6 Prozent

Auch Schweizer Vorsorgegelder halten US-Tech-Titel

Experte warnt eher vor Klumpenrisiken in Tech-Indizes

Moritz Meister Redaktor Wirtschaft

Kaum hat die Nvidia-Aktie nach dem starken Kursrückgang im Zuge der US-Midterms zur Erholung angesetzt, folgt der nächste Dämpfer: Das Papier des zweitwertvollsten Konzerns der Welt startet mit einem Minus von gut 6 Prozent in die neue Woche.

Diesmal ist der Auslöser deutlich pikanter als die US-Wahlen: Die Affäre zwischen Nvidia-Chef Jensen Huang (63) und einer mutmasslichen chinesischen Spionin wirft ein schlechtes Licht auf den Konzern – und schreckt die Anleger auf.

KI-Illustration / Blick Informiere dich im Ticker über wichtige Börsen-News Wie geht es den Schweizer Firmen? Was läuft an der Wall Street? Und wie entwickelt sich der Goldpreis? Wir halten dich über die neusten Entwicklungen an den Märkten auf dem Laufenden – hier im Liveticker. KI-Illustration / Blick Wie geht es den Schweizer Firmen? Was läuft an der Wall Street? Und wie entwickelt sich der Goldpreis? Wir halten dich über die neusten Entwicklungen an den Märkten auf dem Laufenden – hier im Liveticker.

Der Skandal könnte aber nicht nur Nvidia, das Privatleben von Huang und die US-Börsen treffen. Auch die Schweizer Bevölkerung könnte das Beben beim 4,5 Billionen Dollar schweren Konzern zu spüren bekommen. Denn ein Teil unserer Vorsorgegelder ist über Pensionskassen und 3a-Fonds ebenfalls an den US-Börsen investiert. Insbesondere Aktien von Tech-Schwergewichten wie Nvidia, Apple, Meta oder Alphabet stecken in zahlreichen Fonds und ETFs. Sind unsere Vorsorgegelder nun in Gefahr?

Experte gibt Entwarnung

Serge Nussbaumer (52), Anlageexperte beim Zürcher Finanzunternehmen Maverix Securities, gibt Entwarnung: «Aus heutiger Sicht gibt es keinen Anlass, die finanzielle Sicherheit der Schweizer Pensionskassen aufgrund dieser Affäre infrage zu stellen», sagt er gegenüber Blick.

Der Grund: Pensionskassen legen ihre Gelder langfristig an und verteilen sie auf verschiedene Anlageklassen, Länder und Unternehmen. Selbst ein massiver Kurssturz von Nvidia würde deshalb nicht automatisch die finanzielle Stabilität einer Pensionskasse gefährden.

Hinzu kommt: Viele Pensionskassen setzen bei ihren Aktienanlagen auf einen sogenannten Home Bias. Heisst: Schweizer Aktien werden grundsätzlich höher gewichtet als US-Titel. Im Schnitt investieren Pensionskassen rund 30 Prozent ihrer Gelder in Aktien. Davon fliesse in der Regel weniger als die Hälfte in US-Titel, erklärt Nussbaumer.

Ganz spurlos würde ein Nvidia-Crash an den Pensionskassen aber nicht vorbeigehen. Als das zweitwertvollste Unternehmen der Welt hat Nvidia ein grosses Gewicht an den Börsen. Stürzt die Aktie ab, kann sie auch Indizes und ganze Aktienmärkte mit nach unten ziehen. Weil Verwerfungen an der Wall Street auch auf den Schweizer Markt ausstrahlen, dürften die Portfolios der Pensionskassen bei einem grösseren Crash abrutschen.

Die Gefahr lauert anderswo

Doch selbst deutliche Kursverluste wären laut Nussbaumer noch kein Grund zur Panik. Denn ein kurzfristiger Einbruch an den Börsen bedeutet nicht, dass die langfristige finanzielle Stabilität der Pensionskassen gefährdet ist.

«Die Affäre allein rechtfertigt deshalb keine grundlegende Neubewertung bestehender Investments», erklärt der Experte. Vielmehr verdeutliche sie ein anderes, bereits bekanntes Risiko: «Die hohe Konzentration globaler Aktienindizes auf wenige grosse Technologieunternehmen.» Gefährlicher als der Absturz einer einzelnen Aktie wäre demnach ein gleichzeitiger Einbruch mehrerer Tech-Titel.