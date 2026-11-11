Seit 41 Jahren ist Nvidia-CEO Jensen Huang mit Lori Huang verheiratet. Nach dem Seitensprung mit einer mutmasslichen Spionin droht dem Firmenchef ein finanzielles Desaster. Bei einer Scheidung könnte seine Ehefrau rund 80 Milliarden Dollar erhalten. Das wäre ein neuer Rekord.

Darum gehts Nvidia-Chef Jensen Huang gesteht Affäre mit chinesischer Geschäftsfrau Alice Huang

FBI ermittelt wegen Spionageverdacht, Nvidia-Aktienkurs fiel um über 8 Prozent

Huang droht bei Scheidung Verlust von bis zu 77,6 Milliarden Dollar

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Dieser Seitensprung könnte so richtig teuer werden! Nvidia-Chef Jensen Huang (63) hat seine Ehefrau Lori Huang (65), vormals Lori Mills, betrogen – nach 41 Ehejahren mit zwei gemeinsamen Kindern. Der Tech-Milliardär hat die Affäre öffentlich zugegeben. Und sich in einer Nachricht an seine Mitarbeiter bei seiner Frau und Tochter Madison (35) und Sohn (36) Spencer entschuldigt. Er übernehme die volle Verantwortung für den Schmerz, den er verursacht habe.

Doch nicht nur der Haussegen hängt schief beim Topmanager. Denn bei der Geliebten handelt es sich um die chinesische Geschäftsfrau Alice Huang (42). Sie steht im Verdacht, im Auftrag Chinas Informationen über Nvidias begehrte Computerchips beschaffen zu wollen. Die Folgen des Seitensprungs begrenzen sich deshalb nicht auf emotionale Gespräche am Küchentisch: Der Verwaltungsrat von Nvidia untersucht die Affäre, das FBI ermittelt. Zum Wochenstart brach der Börsenkurs von Nvidia zeitweise um über 8 Prozent ein. Das amouröse Abenteuer hat Milliarden vernichtet.

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50:50 während der Ehe

Ausgestanden ist die Sache aber noch längst nicht. Sollte die gehörnte Gattin die Scheidung einreichen, könnte ihr Mann einen gewaltigen Teil seines Vermögens verlieren. Die beiden lernten sich während des Elektrotechnikstudiums an der Oregon State University kennen. 1985 heirateten sie. Erst acht Jahre später gründete Huang den Chipgiganten Nvidia.

Und das ist entscheidend! Denn im US-Bundesstaat Kalifornien gilt grundsätzlich: Vermögen, das während der Ehe erwirtschaftet wurde, gehört beiden Partnern zu gleichen Teilen – wie das auch in der Schweiz gilt. Das Magazin «Forbes» weist das Vermögen von Jensen Huang derzeit mit 147 Milliarden Dollar aus. Nach aktuellem Stand könnte Ehefrau Lori bei einer Scheidung also rund 73,5 Milliarden Dollar erhalten. Und es kann noch mehr werden. Sollte sich die Nvidia-Aktie bald wieder erholen, klettert auch das Vermögen des CEO in die Höhe. Und damit auch die mögliche Summe für Lori im Fall einer Scheidung.

Andere Berechnungen fallen defensiver aus. Das Nachrichtenportal «SFist» beziffert den möglichen Anteil anhand bestimmter Nvidia-Aktienpakete auf knapp 60 Milliarden Dollar. Entscheidend wäre, welche Vermögenswerte tatsächlich zum gemeinsamen Eigentum gehören. Ob die Huangs einen Ehevertrag haben, ist unbekannt. Auch eine Trennung wurde bisher nicht bekannt. Offen ist zudem, was mit rund 140 Millionen Aktien in zwei Trusts für die Kinder geschähe. Lori hat sich öffentlich nicht zur Affäre geäussert.

Bezos zahlte 38 Milliarden

Zum Vergleich: Als teuerste Scheidung der Geschichte gilt aktuell diejenige von Bill Gates (71) und seiner Frau Melinda (62) nach 27 Jahren. 76 Milliarden US-Dollar soll der Microsoft-Gründer seiner Ex-Frau gezahlt haben. Offiziell bestätigt ist das aber nicht. Das Ehe-Aus der Huangs könnte diese Marke knacken.

Amazon-Gründer Jeff Bezos (62) musste seiner Ex-Frau MacKenzie Scott (56) 2019 Aktien im damaligen Wert von 38 Milliarden Dollar überlassen. Spannend: Auch die Scheidungen der Tech-Milliardäre Bezos und Gates folgten auf öffentlich gewordene Affären. Jensen Huang wäre also in bester Gesellschaft, sollte sich seine Frau zu diesem Schnitt entscheiden.