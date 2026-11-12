Nvidia-CEO tritt nach Affäre zurück

Jensen Huang (63), CEO von Nvidia tritt zurück. Die Nvidia-Finanzchefin Colette Kress (59) übernimmt seinen Posten – per sofort.

Knall bei Nvidia! Der langjährige Chef des weltgrössten Chipkonzerns, Jensen ​Huang (63), tritt wegen ⁠einer Affäre ​mit der mutmasslichen ‌chinesischen ⁠Spionin Alice Huang (42) mit ​sofortiger Wirkung zurück. Das teilt das Unternehmen kurz vor Börsenstart mit. Seine Aufgaben ​übernimmt vorübergehend Finanzchefin Colette Kress (59).

Huang erlebt eine Woche zum Vergessen. Erst gestand er die Affäre mit Alice Huang – und entschuldigte sich in einer Nachricht an seine Mitarbeiter bei seiner Frau und Tochter Madison (35) und Sohn (36) Spencer. Er übernehme die volle Verantwortung für den Schmerz, den er verursacht habe.

Techtelmechtel mit direkt Untergebener

Am Mittwoch wurde ein Techtelmechtel mit einer direkten Untergebenen bekannt. Huang ist seit 41 Jahren mit Lori Huang (65) verheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder.

Alice Huang (42). Sie steht im Verdacht, im Auftrag Chinas Informationen über Nvidias begehrte Computerchips beschaffen zu wollen. US-Präsident Donald Trump (80) hatte Huang bis zuletzt gestützt.

Kress bleibt Finanzchefin

Ihre bisherigen Positionen als exekutive Vizepräsidentin und Finanzchefin behält Kress bei – bis die Nachfolgelösung für Huang gefunden ist. Das Board of Directors hat die Suche nach einem neuen CEO eingeleitet, heisst es in der Mitteilung.

Colette Kress ist seit September 2013 bei Nvidia tätig. Vorher arbeitete die erfahrene Managerin fast 25 Jahre lang in Finanzpositionen bei grossen Tech-Firmen, unter anderem bei Cisco und Microsoft.

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