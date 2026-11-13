Leitindizes erklärt:SMI, Dow Jones, DAX – was ist das eigentlich?
Floppt der Börsengang?
Abivardi-Schwestern nehmen weniger Geld ein als erhofft
Wie geht es den Schweizer Firmen? Was läuft an der Wall Street? Und wie entwickeln sich Bitcoin- und Goldpreis? Im Liveticker halten wir dich über die neusten Entwicklungen an den Märkten auf dem Laufenden.
Publiziert: 11:12 Uhr
Teilen
Kommentieren
Haley (l.) und Goly Abivardi erreichen die Wall Street: Die Zahnärztinnen bringen ihr Start-up Vvardis an die Börse in New York.