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Anleger haben einen neuen ETF auf Schweizer Aktien zur Auswahl.
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Leitindizes erklärt:SMI, Dow Jones, DAX – was ist das eigentlich?

Floppt der Börsengang?
Abivardi-Schwestern nehmen weniger Geld ein als erhofft

Wie geht es den Schweizer Firmen? Was läuft an der Wall Street? Und wie entwickeln sich Bitcoin- und Goldpreis? Im Liveticker halten wir dich über die neusten Entwicklungen an den Märkten auf dem Laufenden.
Publiziert: 11:12 Uhr
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Haley (l.) und Goly Abivardi erreichen die Wall Street: Die Zahnärztinnen bringen ihr Start-up Vvardis an die Börse in New York.
Foto: zVg
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Blick Wirtschaftsdesk
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