Nvidia-Boss Jensen Huang (63) erlebt eine Woche zum Vergessen. Erst gestand er eine Affäre mit einer mutmasslichen China-Spionin, nun soll er auch noch ein Techtelmechtel mit einer direkten Untergebenen gehabt haben. Noch hält er sich im Chefsessel – wer ihn jetzt aus dem Amt hebeln kann.

Darum gehts Nvidia-Chef Jensen Huang soll eine zweite Affäre mit einer direkt unterstellten Managerin haben

Der Verwaltungsrat kann Huang mit einfacher Mehrheit absetzen und prüft derzeit seine Zukunft

Hält das Gremium an Huang fest, droht Druck von aussen

Die Luft für Nvidia-Chef Jensen Huang (63) wird dünner. Der mächtige Lenker des US-Chipriesen soll eine zweite Affäre gehabt haben – mit einer ihm direkt unterstellten Managerin. Bei der Geliebten handelt es sich laut Medienberichten um Kimberly Powell (48), Vizepräsidentin für den Gesundheitsbereich. Das Brisante daran: Nvidias Verhaltenskodex verlangt von Angestellten, Interessenkonflikte durch persönliche Beziehungen zu vermeiden.

Erst vor wenigen Tagen flog die Affäre mit der Geschäftsfrau Alice Huang (42) auf. «Ich war meiner Frau untreu», gestand der Konzernchef am vergangenen Sonntag. US-Geheimdienste halten die Geliebte für eine chinesische Spionin. China bestreitet das.

Noch hält sich Huang im Chefsessel. Doch der Druck wächst – intern, aber auch von aussen. Das einflussreiche Wirtschaftsblatt «The Economist» fordert bereits deutlich seinen Rücktritt. Unternehmensintern ist das Board of Directors am Mittwochabend zu einer ausserordentlichen Sitzung zusammengekommen, es berät gerade über die Zukunft des mächtigen CEOs. Noch sind keine Details bekannt, Nvidia schweigt. Gleichzeitig ist Huang auch von weiteren Seiten angreifbar.

Board of Directors Hier droht die grösste Gefahr

Das Board of Directors hat wie ein Verwaltungsrat bei Schweizer Unternehmen die Entscheidungsmacht, den CEO zu bestimmen – oder eben abzusetzen. Laut Nvidia-Statuten kann es Huang mit einfacher Mehrheit und ohne Angabe von Gründen absetzen. Entsprechend droht hier die grösste Gefahr für Huang.

Bislang hält das Board seinem CEO die Stange, sprach sich öffentlich für seinen Verbleib aus. Der Nvidia-Chef ist selbst Teil des elfköpfigen Gremiums, in dem ansonsten grösstenteils unabhängige Direktoren sitzen. Einen Vorsitzenden gibt es nicht – ein Beleg für Huangs Macht in seinem Unternehmen. Doch das Kontrollorgan hat einen ehemaligen Bundesstaatsanwalt mit der Untersuchung der China-Affäre beauftragt. Und: Dem Board droht selbst Ärger, denn es ist haftbar gegenüber den Nvidia-Aktionären.

Die Aktionäre Die Fonds-Riesen machen Druck

In der Tech- und KI-Branche ist es nicht unüblich, dass der CEO auch der unangefochtene Alleinherrscher des Unternehmens ist. Meta-Chef Mark Zuckerberg (42) hält beim Facebook-Mutterkonzern rund 61 Prozent der Stimmrechte. Tesla-Boss Elon Musk (55) kontrolliert bei seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX knapp 80 Prozent der Stimmen. Sie gelten als unantastbar.

Anders bei Nvidia: Huang ist zwar grösster Einzelaktionär, hält aber nur knapp 3,6 Prozent am Unternehmen. Es gilt das Prinzip: eine Aktie, eine Stimme. Heisst: Auch andere Investoren haben ein Wörtchen mitzureden. Zum Beispiel die Fonds-Riesen Vanguard, BlackRock und State Street, welche zusammen mehr als ein Fünftel der Stimmen halten. Sie können Huang zwar nicht direkt vor die Tür setzen, dem Verwaltungsrat aber gehörig einheizen. Eine Gruppe von Aktionären hat bei einem Bundesgericht in Kalifornien bereits eine Sammelklage gegen den Nvidia-Boss eingereicht.

Die Justiz Droht eine Anklage?

Direkt feuern kann auch die US-Justiz Huang nicht. Doch sowohl die Börsenaufsicht SEC als auch das Justizministerium können einen Abgang erzwingen. Kommt die SEC zum Schluss, dass Nvidia den Markt getäuscht hat – etwa durch irreführendes Leugnen der Affäre oder verspätete Pflichtmitteilungen –, kann sie vor einem Bundesgericht seine Absetzung verlangen. Und ein US-Gericht könnte gegen Huang theoretisch ein Berufsverbot verhängen: Er dürfte dann jahrelang oder sogar auf Lebenszeit keine börsenkotierte US-Gesellschaft mehr führen. Die Hürden dafür sind aber gross.

Juristischer Ärger droht ihm vonseiten FBI. Die US-Bundespolizei untersucht den Fall um die mutmassliche chinesische Spionin. Bringt die Behörde Belege ans Licht, dass Huang durch die Beziehung vorsätzlich oder grob fahrlässig geheime Chip-Architekturen weitergegeben hat, wird es eng. Dasselbe gilt, falls er Informationen zur Umgehung von US-Exportkontrollen verraten hat. In beiden Fällen könnte es dann eine Anklage wegen der Verletzung von Geheimhaltungspflichten oder Exportgesetzen gegen den Nvidia-Chef geben.

Der Präsident und die Politik – kippt die Stimmung?

Als Huangs Affäre mit der mutmasslichen chinesischen Spionin publik wurde, stellte sich US-Präsident Donald Trump (80) hinter ihn. «Ich glaube, er hat keinen Grund zur Sorge. Ich denke, dass es ihm gut gehen wird», so Trump.

Doch reicht der Schutz aus dem Weissen Haus? Die politische Stimmung kann schnell kippen. Macht sich im US-Kongress die Angst breit, dass Nvidias CEO ein Sicherheitsrisiko für die USA darstellt, wächst auch der Handlungsdruck auf die Trump-Regierung.

Die Politik hat eigene Hebel: Das US-Handelsministerium vergibt die heissbegehrten Exportlizenzen für KI-Chips nach Asien und in den Nahen Osten. Sicherheitsbehörden entscheiden über Regierungsaufträge. Lässt ihn der Board im Amt, kann Washington dort den Hahn zudrehen. Und so Huang indirekt zum Rücktritt bewegen.