Erst die mutmassliche China-Spionin, jetzt eine Untergebene: Jensen Huang (63) soll eine zweite Affäre gehabt haben. Der Nvidia-Verwaltungsrat berät über die Zukunft des angeschlagenen CEO.

Darum gehts Nvidia-Verwaltungsrat berät über CEO Huangs Zukunft

US-Dienste halten Ex-Affäre Alice Huang für China-Spionin

Mit einer Untergebenen soll Huang eine weitere Affäre gehabt haben

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Für Jensen Huang (63) wird es eng. Der Nvidia-Verwaltungsrat hat am Mittwoch über die Zukunft des Konzernchefs beraten, wie das «Wall Street Journal» und die «New York Times» unter Berufung auf Insider berichten. Demnach könnte bereits seine Ablösung vorbereitet werden. Nvidia äusserte sich zunächst nicht.

Auslöser ist eine neue Enthüllung: Huang soll eine Affäre mit einer ihm direkt unterstellten Managerin gehabt haben. Laut Medienberichten handelt es sich um Vizepräsidentin Kimberly Powell (48). Beide sind verheiratet.

Nvidias Verhaltenskodex verlangt von Angestellten, Interessenkonflikte durch persönliche Beziehungen zu vermeiden. Auf Fragen der «New York Times» sagte Huang am Telefon: «Ich glaube nicht, dass Sie direkt mit mir sprechen sollten.» Dann legte er auf.

«Ehrenwerter Mann»

Erst am 8. November hatte der Nvidia-Chef eine Affäre eingeräumt: «Ich war meiner Frau untreu.» Dabei ging es um die Geschäftsfrau Alice Huang (42), die US-Geheimdienste für eine chinesische Spionin halten. China bestreitet das.

US-Präsident Donald Trump (80) verteidigte Huang als «ehrenwerten Mann». Laut «New York Times» wusste er seit rund einem Jahr von der Beziehung und nahm Huang im Mai trotzdem an den Gipfel mit Xi Jinping (73) mit. Demokraten-Führer Chuck Schumer (75) spricht von einer «Pflichtverletzung».

Brisanter Zeitpunkt

Brisant ist der Zeitpunkt, zu dem die Affären auffliegen: Im Kongress sind schärfere Regeln für Chip-Exporte nach China hängig, und ausgerechnet Huang wirbt seit langem offen für Verkäufe dorthin.

Die Aktie verlor nachbörslich knapp 10 Prozent. Huang ist mit 3,56 Prozent der grösste Einzelaktionär. Analyst Dan Ives warnte auf CNBC, Huang könne Nvidia weiter schaden: «Davon erholt man sich nur schwer.»

Nvidia beherrscht rund 90 Prozent des Marktes für KI-Chips, einen klaren Nachfolger für Huang gibt es nicht. Bis zum 18. November wollen ihn zudem republikanische Abgeordnete hinter verschlossenen Türen befragen.