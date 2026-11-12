Diese mächtigen CEOs sind über Affären gestolpert

Nvidia-Chef Jensen Huang könnte seinen Job bald verlieren – aufgrund zweier Affären. Er wäre nicht der Erste. Vor ihm mussten bereits einige Wirtschaftsführer ihren Posten aufgrund verhängnisvoller Romanzen räumen. Unter anderem auch in der Schweiz.

Darum gehts Nvidia-Chef Jensen Huang steht wegen zwei Affären unter Druck, das Board berät über seine Zukunft

Nestlé entliess CEO Laurent Freixe 2025 wegen einer verheimlichten Beziehung zu einer Untergebenen

Auch Andy Byron, Jeff Zucker und Bill Gates gerieten wegen nicht offengelegter Romanzen in berufliche Probleme

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Es scheint, als ob die Tage von Jensen Huang (63) als Nvidia-Chef gezählt sind. Am vergangenen Sonntag machte er eine Affäre mit der Geschäftsfrau Alice Huang (42), einer mutmasslichen chinesischen Spionin, öffentlich. Jetzt wurde bekannt, dass sich Huang auch mit der direkt unterstellten Managerin Kimberly Powell (48) vergnügt haben soll. Von mehreren Seiten prasseln Rücktrittsforderungen auf ihn ein. Wie lange sich Huang noch im Chefsessel des US-Chipriesen halten kann, ist höchst fraglich. Das Board of Directors befindet derzeit über seine Zukunft.

Er wäre derweil längst nicht der erste mächtige Firmenchef, der seinen Posten wegen einer Romanze verliert.

Laurent Freixe (64), Nestlé

Das jüngste Beispiel aus der Schweiz heisst Laurent Freixe. Der Franzose wurde im September 2025 per sofort als Nestlé-CEO abgesetzt. Fast vier Jahrzehnte war er beim weltgrössten Lebensmittelhersteller mit Sitz am Genfersee beschäftigt. Nestlé machte die Affäre des CEOs selbst publik. Eine «nicht offengelegte romantische Beziehung mit einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin» war der Grund für die Trennung, teilte der Konzern damals mit.

Die geheime Affäre flog damals erst durch eine zweite Untersuchung auf. Wie Blick-Recherchen zeigten, war Freixes Geliebte selbst bereits über 20 Jahre für Nestlé tätig. Übrigens: Bereits seine Frau Agata hat Laurent Freixe am Arbeitsplatz kennengelernt. 2017 verliebte er sich in die Nestlé-Managerin. Sie machten ihre Liebe öffentlich und Agata verliess Nestlé kurz darauf. Anders als bei der ersten Liaison verheimlichte er diesmal seine Glücksgefühle. Dieser Verstoss gegen den Firmenkodex wurde Freixe zum Verhängnis.

Andy Byron (52), Astronomer

Das Video ging um die Welt: Andy Byron (52), damaliger Geschäftsführer der Tech-Firma Astronomer, genoss das Coldplay-Konzert in Boston (USA) im Juli 2025 etwas zu viel. Er wurde von einer sogenannten Kiss-Cam gefilmt, wie er Arm in Arm mit seiner HR-Chefin Kristin Cabot turtelte. Beide waren verheiratet, aber nicht miteinander. Cabot hatte ihre Stelle bei Astronomer erst acht Monate vorher angetreten.

Das Software-Unternehmen stellte seinen Chef danach frei und leitete eine Untersuchung ein. Byron reichte daraufhin seinen Rücktritt ein, den der Vorstand annahm. Auch HR-Chefin Cabot verliess Astronomer.

Jeff Zucker (61), CNN

Jeff Zucker (61), ehemaliger Präsident des US-Nachrichtensenders CNN, stolperte über eine geheime Liebesbeziehung. Anfang 2022 geriet er im Zuge einer Untersuchung gegen seinen damaligen Kollegen und Starmoderator Chris Cuomo (56) selbst ins Visier. Bei der Befragung räumte Zucker ein, ein Verhältnis mit seiner Marketingchefin Allison Gollust (54) zu führen. «Ich hätte die Beziehung offenlegen müssen, aber ich tat es nicht», schrieb er dann in einer Mitteilung. «Sicherlich hätte ich mir gewünscht, dass meine Amtszeit hier anders endet.»

Zucker und Gollust waren mehr als 20 Jahre berufliche Partner und enge Freunde. Während der Corona-Pandemie wurde ihre Verbindung zunehmend romantisch. Der CNN-Präsident legte sein Amt danach eigenständig nieder. Mitarbeiterin Gollust behielt ihren Posten.

Bill Gates (71), Microsoft

Im März 2020 trat Microsoft-Gründer Bill Gates (71) aus dem Verwaltungsrat des IT-Riesen zurück. Nach aussen hiess es, Gates wolle sich verstärkt seiner philanthropischen Arbeit widmen. Am selben Tag räumte der ehemalige reichste Mensch der Welt auch seinen Posten im Aufsichtsrat der amerikanischen Investmentfirma Berkshire Hathaway von Warren Buffett (96). Für die Öffentlichkeit kam beides äusserst überraschend.

Ein Jahr später sorgte das «Wall Street Journal» mit einem Bericht für Aufsehen: Gates soll eine intime Beziehung zu einer Microsoft-Ingenieurin gepflegt haben. Diese hatte sich zuvor in einem Brief an den Aufsichtsrat gewandt und behauptet, über mehrere Jahre eine sexuelle Beziehung mit dem Microsoft-Gründer aufgebaut zu haben. Laut dem Bericht soll die Affäre der wahre Grund für Gates' Rücktritt sein. Microsoft bestätigte diesen Zusammenhang allerdings nicht.