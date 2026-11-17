Viele Unterstützer wie Elon Musk und US-Präsident Donald Trump setzen sich für die Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Nvidia-CEO ein. Doch das Board stellt sich dagegen. Huang hat noch immer viel Einfluss beim Chip-Riesen.

Darum gehts Nvidias Board schliesst eine Rückkehr von Jensen Huang als CEO nach Affären laut Reuters aus

Eine Petition mit 180'000 Unterstützenden verlangt Huangs Rückkehr, Musk ist dabei, Trump dafür

Huangs Tochter, Sohn und der Bündner Schwiegersohn Nico Caprez haben wichtige Nvidia-Posten

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Kehrt Jensen Huang (63) zurück an die Spitze von Nvidia oder nicht? Am vergangenen Donnerstag trat er als CEO des US-Chip-Riesen zurück – wegen mehrerer ausserehelicher Affären, etwa ​mit der mutmasslichen ‌chinesischen ⁠Spionin Alice Huang (42). Seit seinem Abgang gibt es ein Seilziehen darum, ob der abgetretene Chef doch noch eine Zukunft in seinem Unternehmen hat. Jetzt hat das Board of Directors klar Stellung bezogen: Das Kontrollgremium schliesst eine Rückkehr aus, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

In einer Onlinepetition fordern dagegen bereits 180'000 Menschen die Wiedereinsetzung von Huang. Darunter sind zahlreiche Nvidia-Angestellte sowie prominente Namen aus der Tech-Branche wie etwa Tesla-Chef Elon Musk (55), Uber-Gründer Travis Kalanick (50) und Epic-Games-CEO Tim Sweeney (55). Und auch US-Präsident Donald Trump (80) hält weiter zum gefallenen Nvidia-Gründer: «Ich denke, er hat eine grosse Lektion gelernt», sagte er am Montag gegenüber Reportern im Weissen Haus vor seiner Abreise nach China und in die Philippinen. Er hätte «sicherlich nichts dagegen», wenn Huang seinen Posten wieder übernimmt.

Bis vor wenigen Tagen war der gebürtige Taiwaner noch der unangefochtene Chef beim KI-Vorzeigeunternehmen Nvidia. Er war dafür bekannt, den Chip-Hersteller mit harter Hand zu führen. Regelmässig soll Huang seine Mitarbeiter mit Wutausbrüchen und scharfen Rüffeln terrorisiert haben, wie Angestellte gegenüber der «New York Post» berichtet haben. «Ich hoffe, du stirbst und erlöst uns alle von unserem Elend», soll Huang im Februar 2026 während eines Treffens vor rund 30 Führungskräften zum damaligen Vertriebschef Jay Puri gesagt haben, einem seiner langjährigen Top-Manager.

Schweizer Schwiegersohn besetzt Schlüsselpositionen

Derzeit steht Finanzchefin Colette Kress (59) übergangsmässig an der Spitze von Nvidia. Das Board hat die Nachfolgesuche eingeleitet. Trotz seines Rücktritts hat Huang aber immer noch grossen Einfluss auf den Chip-Konzern – dank seiner Familie. So haben seine Tochter Madison (35) und Sohn Spencer Huang (36) wichtige Managerpositionen bei Nvidia inne. Insbesondere Tochter Madison begleitete ihren Vater oft zu wichtigen Geschäftsterminen – und ist ebenfalls für ein temperamentvolles Auftreten bekannt.

Dazu kommt: Huangs Schwiegersohn Nico Caprez (35) besetzt ebenfalls eine Schlüsselposition bei Nvidia. Der Bündner Ex-Skifahrer ist seit 2024 im Unternehmen und hat einen steilen Aufstieg hingelegt. Im Januar wurde er bei Nvidia zum Verantwortlichen für das globale Wachstum im Bereich KI-Infrastruktur befördert. Der Schweizer galt als «Consigliere», als enger Berater, seines Schwiegervaters.

Gerade in diesen turbulenten Tagen muss Nvidia liefern. In der Nacht auf Mittwoch, nach Börsenschluss in den USA, präsentiert der Konzern sein Ergebnis fürs dritte Quartal. Überzeugen die Zahlen die Analysten und Anlegerinnen nicht, könnte die Nvidia-Aktie weiter unter Druck geraten. Seit Mitte Oktober verlor der Titel fast 30 Prozent.