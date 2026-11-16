US-Präsident Donald Trump erklärte am Montag in Washington, er hätte nichts dagegen, wenn Jensen Huang als Nvidia-CEO zurückkehren würde. Huang war am Freitag nach Enthüllungen über eine Affäre mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin zurückgetreten.

Darum gehts Trump hätte nichts dagegen, wenn Jensen Huang als Nvidia-CEO zurückkehren würde, sagte er in Washington

Huang trat nach Berichten über Affären zurück, darunter eine mit der mutmasslichen chineischen Spionin Alice Huang

Über 150'000 Menschen fordern Huangs Rückkehr, eine offizielle Entscheidung steht bei Nvidia noch aus

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

US-Präsident Donald Trump (80) hat am Montag angedeutet, dass er keine Einwände dagegen hätte, wenn Jensen Huang (63) wieder als CEO von Nvidia zurückkehren würde. Huang war am Freitag zurückgetreten, nachdem Berichte über mehrere aussereheliche Affären – darunter eine mit der angeblichen chinesischen Spionin Alice Huang – ans Licht gekommen waren.

«Ich denke, er hat eine grosse Lektion gelernt», sagte Trump gegenüber Reportern am Weissen Haus vor seiner Abreise nach China und in die Philippinen. Auf eine Rückkehr Huangs als Nvidia-CEO angesprochen, entgegnete Trump: «Ich hätte sicherlich nichts dagegen, das zu sehen.» Auch zur Affäre des Ex-Nvidia-CEOs mit Alice Huang äusserte sich Trump. Der US-Präsident zeigte sich dabei skeptisch: «Ich weiss nicht, ob sie eine chinesische Spionin ist.»

Tausende verlangen Huangs Rückkehr

Anlass für die Frage zur Rückkehr Huangs ist ein Bericht der «Financial Times», wonach Huangs Unterstützer bereits einen Krisenstab gegründet haben, um ihn zurück an die Spitze zu holen. Auch beim Weissen Haus sollen sie bereits angeklopft haben. Mehr als 150'000 Menschen verlangten in einer Petition bereits die Rückkehr des Nvidia-Mitgründers an die Firmenspitze. Unter den Unterzeichnern sind auch Tesla-Chef Elon Musk (55) und Uber-Gründer Travis Kalanick (50).

Eine offizielle Entscheidung über Huangs Zukunft bei Nvidia steht noch aus. Bis eine endgültige Entscheidung über seine Zukunft oder eine langfristige Nachfolge fällt, leitet Finanzchefin Colette Kress das Unternehmen übergangsweise.