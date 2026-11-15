Nach seinem Rücktritt am Donnerstag häufen sich die Vorwürfe gegen Ex-Nvidia-Chef Jensen Huang. Mitarbeiter berichten von Terror, Wutausbrüchen und öffentlichem Mobbing durch den einstigen Chip-Mogul.

Darum gehts Nach Huangs Rücktritt berichten Nvidia-Mitarbeiter von einem tyrannischen Führungsstil

Die «New York Post» berichtet, Huang habe Mitarbeitende mit Ausbrüchen und Rüffeln terrorisiert

Insider schildern einen Todeswunsch gegen Jay Puri und eine geworfene Flasche gegen einen Topmanager

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Jensen Huang (63), der kürzlich als CEO von Nvidia zurückgetreten ist, geriet nicht nur wegen seiner mehrfachen Affären in die Schlagzeilen, sondern nun auch wegen seines Führungsstils. Laut einem Bericht der «New York Post» soll der 63-jährige Chip-Magnat regelmässig seine Mitarbeiter mit wütenden Ausbrüchen und scharfen Rüffeln terrorisiert haben.

«Ich hoffe, du stirbst und erlöst uns alle von unserem Elend», soll Huang im Februar 2026 während eines Treffens vor rund 30 Führungskräften zum damaligen Vertriebschef Jay Puri gesagt haben, einem seiner langjährigen Top-Manager. Puri habe den Angriff schweigend ertragen, berichtete ein Insider der «New York Post».

Wasserflasche nach Topmanager geworfen

Mehrfach soll Huang Mitarbeiter brutal zurechtgewiesen und einmal sogar in einem Wutanfall eine Wasserflasche nach einem Topmanager geworfen haben, heisst es von der «New York Post» weiter. Nach aussen hin präsentierte sich der Ex-Nvidia-CEO charismatisch und im lässigen Lederjacken-Look. Hinter den Kulissen scheint es jedoch gewaltig gebrodelt zu haben. «Es ist typisch für Jensen, Leute anzuschreien», sagte eine Quelle gegenüber der US-Zeitung. «Aber manchmal war es wirklich schockierend.»

Huang trat am Donnerstag zurück, nachdem er eine aussereheliche Affäre mit der mutmasslichen chinesischen Spionin Alice Huang eingeräumt hatte. Berichten zufolge soll Huang insgesamt Affären mit mindestens drei Frauen gehabt haben, darunter Kimberly Powell, Vizepräsidentin für Gesundheitswesen bei Nvidia und einer weiteren nicht näher benannten Nvidia-Mitarbeiterin.