Ex-Nvidia-CEO Jensen Huang wird eine weitere Affäre nachgesagt. Huang soll eine intime Beziehung mit einer weiteren Nvidia-Angestellten geführt haben.

Marian Nadler Redaktor News

Ex-Nvidia-CEO Jensen Huang (63) hatte noch eine dritte Affäre. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstagabend. Dabei soll es sich um eine weitere Mitarbeiterin des Chipherstellers handeln. Zuvor waren bereits aussereheliche Affären Huangs mit der Chinesin Alice Huang (42) und Kimberly Powell (48), Vizepräsidentin für den Gesundheitsbereich bei Nvidia, bekannt geworden.

Reuters stützt seinen Bericht auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Den Namen der angeblichen dritten Geliebten des Tech-Bosses verrät Reuters nicht. Huang hatte am Donnerstag seinen Rücktritt vom Chefposten bei Nvidia verkündet, nachdem sein Verhältnis mit Kimberly Powell öffentlich geworden war.

Alice Huang wird nachgesagt, eine chinesische Spionin zu sein. Sie selbst streitet dies ab.

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