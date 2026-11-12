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VO Nvidia KI-Slop
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Von der eigenen KI parodiert:Das Netz spottet über Nvidia-Chef Jensen Huang

Es soll weitere Nvidia-Mitarbeiterin sein
Reuters deckt dritte Affäre von Jensen Huang auf

Ex-Nvidia-CEO Jensen Huang wird eine weitere Affäre nachgesagt. Huang soll eine intime Beziehung mit einer weiteren Nvidia-Angestellten geführt haben.
Publiziert: vor 28 Minuten
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Jensen Huang wird eine weitere Affäre nachgesagt.
Foto: imago/AFLO
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Marian NadlerRedaktor News

Ex-Nvidia-CEO Jensen Huang (63) hatte noch eine dritte Affäre. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstagabend. Dabei soll es sich um eine weitere Mitarbeiterin des Chipherstellers handeln. Zuvor waren bereits aussereheliche Affären Huangs mit der Chinesin Alice Huang (42) und Kimberly Powell (48), Vizepräsidentin für den Gesundheitsbereich bei Nvidia, bekannt geworden.

Reuters stützt seinen Bericht auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Den Namen der angeblichen dritten Geliebten des Tech-Bosses verrät Reuters nicht. Huang hatte am Donnerstag seinen Rücktritt vom Chefposten bei Nvidia verkündet, nachdem sein Verhältnis mit Kimberly Powell öffentlich geworden war.

Alice Huang wird nachgesagt, eine chinesische Spionin zu sein. Sie selbst streitet dies ab.

+++ Update folgt. +++

VO Nvidia Affäre Jensen Huang
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