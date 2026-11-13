Innert Tagen ist beim US-Chipkonzern Nvidia alles ins Wanken geraten. Auf brisante Enthüllungen über Affären von Chef Jensen Huang folgte sein abrupter Rücktritt. Das hat auch Auswirkungen aufs Portemonnaie der Schweizerinnen und Schweizer. Wie gehts weiter?

Darum gehts Nvidia-Chef Jensen Huang tritt nach zwei Affären zurück, die Aktie verliert in fünf Tagen 13 Prozent

Schweizer Pensionskassen halten im Schnitt knapp ein Prozent in Nvidia, Deckungsgrade bleiben stabil

Die SNB hielt Nvidia-Aktien für 14,3 Milliarden Dollar, der Kursrutsch kostet rund vier Milliarden

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Bis vor wenigen Tagen war Jensen Huang (63) noch der unantastbare Chef des wertvollsten Unternehmens der Welt. Dann der tiefe Fall: Wegen ausserehelicher Affären trat der Nvidia-Chef zurück.

An der Börse gabs die Quittung. Alleine in den letzten fünf Handelstagen büsste die Nvidia-Aktie 13 Prozent ein. Und auch zuvor lief es für den Chip-Riesen an der Wall Street nicht mehr ganz so rosig, weshalb er Ende Oktober hinter Apple auf Platz zwei der wertvollsten Unternehmen zurückfiel. Und trotzdem ist der Nvidia-Titel eine der wichtigsten Aktien an den Finanzmärkten – auch aus Schweizer Sicht.

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Denn viele Schweizerinnen und Schweizer halten Nvidia-Aktien direkt im Depot. Und sie sind oft indirekt über ETFs und ihre Pensionskasse beim Chip-Konzern investiert. Laut Dominik Schmidlin, Leiter Anlagestrategie und Analyse bei der St. Galler Kantonalbank (SGKB), steckt im Schnitt ein Prozent des Gesamtvermögens von Schweizer Pensionskassen in Nvidia. Seit Anfang Oktober hat die Aktie 30 Prozent eingebüsst. «Das ist unschön, aber gefährdet den Deckungsgrad der Pensionskassen nicht», sagt Schmidlin gegenüber Blick. Der Deckungsgrad zeigt, ob genug Geld für die künftigen Renten vorhanden ist. Bei Schweizer Vorsorgewerken liegt der Wert im Schnitt bei soliden 120 Prozent. Heisst: Trotz des Nvidia-Kurssturzes sind die PK-Gelder gesichert.

Kein Grund zur Panik

Auch für Privatanleger mit Nvidia-Aktien im Portfolio sieht Schmidlin keinen Grund zur Panik. Zwar bleibe der Titel schwankungsanfällig, solange die Nachfolge und mögliche Altlasten ungeklärt seien. Aber: Mit Finanzchefin Colette Kress (59) hat eine erfahrene Interimschefin den Job von Huang an der Konzernspitze übernommen. «Sie kennt Kunden, Zahlen und Kapitalmarkt bestens», so der Anlageexperte.

KI-Illustration / Blick Informiere dich im Ticker über wichtige Börsen-News Wie geht es den Schweizer Firmen? Was läuft an der Wall Street? Und wie entwickelt sich der Goldpreis? Wir halten dich über die neusten Entwicklungen an den Märkten auf dem Laufenden – hier im Liveticker. KI-Illustration / Blick Wie geht es den Schweizer Firmen? Was läuft an der Wall Street? Und wie entwickelt sich der Goldpreis? Wir halten dich über die neusten Entwicklungen an den Märkten auf dem Laufenden – hier im Liveticker.

Deshalb dürften Aktionäre das Schlimmste der Talfahrt hinter sich haben, meint Schmidlin. «Der Schock trifft die Führung, nicht das Geschäftsmodell», sagt er im Gespräch mit Blick. Die Nachfrage im KI-Boom und die technologische Vormachtstellung von Nvidia blieben intakt. Und: Wegen der Kursverluste ist die Aktie so günstig bewertet wie seit längerem nicht mehr. Schmidlin erwartet deshalb eine Stabilisierung des Nvidia-Börsenkurses.

Dazu kommt: Viele Schweizer Anleger setzen traditionell stark auf den Heimmarkt. Und der hiesige Aktienindex SPI liegt seit Jahresbeginn über 16 Prozent im Plus. Anders gesagt: Die starken Schweizer Titel federn den Tech-Dämpfer aus den USA spürbar ab.

Auch die SNB setzt auf Nvidia

Ein Dämpfer ist der Nvidia-Einbruch für die Schweizerische Nationalbank (SNB). Sie ist stark in den Chip-Konzern investiert. Der Kursrutsch schmälert das Aktienpaket der SNB um rund vier Milliarden Dollar.

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Anlagespezialist Schmidlin sieht aber kein Risiko für die Bilanz der hiesigen Währungshüter. Ein einzelner Titel spiele für das Jahresergebnis der SNB keine grosse Rolle. Entscheidend seien die gesamten Märkte und die Wechselkurse: «Ein Prozent Bewegung beim Franken gegenüber Dollar oder Euro wiegt für die SNB-Bilanz weit schwerer als der Absturz einer Aktie», so Schmidlin.

Was es jetzt für die Wende braucht

Eine erste Bewährungsprobe für die Zukunft der Aktie folgt am 17. November mit den Quartalszahlen. Bestätigt Nvidia das erwartete starke Wachstum, dürfte der CEO-Skandal in den Hintergrund rücken.

Zündstoff bergen laut Schmidlin aber die ungeklärte Nachfolge und eine anstehende Anhörung im US-Kongress, wo regulatorische Risiken drohen. Langfristig kann der Wechsel auf dem Chefsessel aber sogar ein Vorteil sein: Weil der mächtige Boss Huang nun weg ist, kann sich Nvidia und auch die KI-Branche von ihm emanzipieren.