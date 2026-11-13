Noch vor wenigen Tagen war Jensen Huang der mächtige Herrscher des Chip-Riesen Nvidia. Der Chef in Lederjacke war das energiegeladene Gesicht des KI-Booms. Seine Affären machten ihn nun zu einem gebrochenen Mann mit Selbsthass. Wie geht es mit ihm weiter?

Darum gehts Jensen Huang tritt sofort als Nvidia-CEO zurück, Finanzchefin Colette Kress übernimmt interimistisch

Huang soll mehrere Affären gehabt haben, darunter mit Alice Huang und Kimberly Powell bei Nvidia

Die Nvidia-Aktie verlor in fünf Tagen 13 Prozent, Huangs Vermögen liegt bei 144 Milliarden Dollar

Michael Hotz Teamlead Wirtschafts-Desk

Am Ende musste Jensen Huang (63) kapitulieren: Der Nvidia-CEO gab am Donnerstagnachmittag Schweizer Zeit seinen sofortigen Rücktritt bekannt. Finanzchefin Colette Kress (59) übernimmt den Chefposten interimistisch. Der KI-Chipriese sucht nun einen Nachfolger für den gefallenen Gründer, der in den letzten Tagen gebrochen wirkte, wie «Bloomberg» unter Berufung auf Insider berichtet hat.

Über Jahre war Huang der unangefochtene Leader des gehypten Chip-Riesen. Stets in Lederjacke gekleidet, war er für sein energiegeladenes Auftreten bekannt. Doch zuletzt war davon offenbar nur noch wenig zu spüren. Er verwendete laut den Quellen Formulierungen wie «was auch immer» oder «es ist mir egal». Und Huang zeigte sich erschrocken und enttäuscht von sich selbst: Mit «Ich bin ein Stück Sch...» soll er sich selbst beschimpft haben.

Er hatte noch eine dritte Affäre

Gestolpert ist der Nvidia-Gründer über mehrere aussereheliche Affären. Am Sonntag gestand er die Beziehung zur chinesischen Geschäftsfrau Alice Huang (42) , die US-Geheimdienste für eine chinesische Spionin halten. «Ich war meiner Frau untreu», räumte Huang ein. Offenbar gleich mehrfach.

Denn der Firmenchef soll auch mit einer ihm direkt unterstellten Managerin fremdgegangen sein. Bei der zweiten Geliebten handelt es sich laut Medienberichten um Kimberly Powell (48) , Vizepräsidentin für den Gesundheitsbereich. Sie ist ebenfalls verheiratet und Huang direkt unterstellt. Und nach seinem Rücktritt deckte Reuters eine dritte Affäre auf. Es soll sich dabei ebenfalls um eine Mitarbeiterin handeln. Im Gegensatz zu den zwei anderen Liebschaften ist sie aber namentlich nicht bekannt.

Inzwischen gibt sich Huang reuig. Es sei ihm egal, was mit ihm selbst geschehe, teilten Insider gegenüber «Bloomberg» mit. Seine grösste Aufmerksamkeit gelte nun seiner Frau. Er ist seit 41 Jahren mit Lori Huang verheiratet. Zudem wolle er verhindern, dass das Leben jener Frauen ruiniert sei, mit denen er eine Affäre gehabt habe.

Findet er bei Elon Musk Unterschlupf?

Der Absturz von Jensen Huang ist erstaunlich. Noch vor wenigen Wochen war der Tech-Titan das weltweit gefeierte Gesicht des KI-Booms. Als CEO machte er seinen Chip-Giganten, den er 1993 zusammen mit Chris Malachowsky (67) und Curtis Priem (67) gegründet hatte, zum wertvollsten Unternehmen der Welt. Auf dem Höhepunkt im Mai 2026 war Nvidia an der Börse 5,5 Billionen Dollar wert.

Mit den Affären liess Huang seinen Konzern an den Finanzmärkten bluten. Die Nvidia-Aktie brach in den letzten fünf Tagen 13 Prozent ein. Noch immer ist der nun Ex-Chef einer der reichsten Menschen der Welt. Das Magazin «Forbes» gibt sein aktuelles Vermögen mit 144 Milliarden Dollar an. Und vielleicht findet der gebrochene Spitzenmanager ja bald Unterschlupf bei einem seiner Tech-Kollegen. Als Elon Musk (55) auf seinem Kurznachrichtendienst X darum gebeten wurde, Huang doch einen Job zu geben, antwortete er: «Es wäre mir eine Ehre.»