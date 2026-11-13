Jensen Huang ist nicht mehr CEO von Nvidia. Er ist über Liebesaffären gestolpert. Der Chipgigant für künstliche Intelligenz (KI) ist aber eigentlich das Opfer des Krieges zwischen China und den USA um diese Technologie.

Darum gehts Jensen Huang ist im Zusammenhang mit einer Beziehung zu einer Frau als Nvidia-CEO zurückgetreten

Huangs Rücktritt schwächt Nvidia, eine Säule der amerikanischen Vorherrschaft im Bereich der künstlichen Intelligenz

Der Skandal verschafft China im globalen Wettbewerb um Halbleiter möglicherweise einen strategischen Vorteil

Richard Werly Journaliste Blick

Platzt in den USA grad die KI-Blase? Ausgelöst durch einen Skandal, in den der zurückgetretene Nvidia-Chef Jensen Huang (63) und eine mutmassliche chinesische Spionin verwickelt sind?

Das Ausmass des Skandals um diesen legendären CEO aus dem Silicon Valley wegen seiner ausserehelichen Beziehungen ist so gross, dass Kettenreaktionen in diesem wichtigen Sektor an den weltweiten Börsen nicht mehr ausgeschlossen werden können. Es wäre ein Finanzcrash, aus dem das kommunistische Regime Chinas Profit schlagen kann – aus fünf Gründen.

Jensen Huang, amerikanische KI-Säule

Der Milliardär Jensen Huang ist am Donnerstag zurückgetreten – während eine interne Untersuchung zu seinen Beziehungen mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin läuft. Er wurde 1963 in Taiwan geboren und ist weit mehr als ein CEO der amerikanischen Techbranche. Der Mann mit der schwarzen Lederjacke stand an der Spitze des letzten amerikanischen Börsen- und Technologiewunders.

Als sein gemeinsam mit Chris Malachowsky (67) und Curtis Priem (67) gegründetes Unternehmen im Januar 1999 an die Börse geht, beträgt der anfängliche Aktienkurs von Nvidia 12 Dollar. Am Donnerstag notierte die Aktie bei 158 Dollar, nachdem sie auf dem Höhepunkt ihres finanziellen Erfolgs beinahe 200 Dollar erreicht hatte. Ein drohender Börsencrash in den USA spielt China in die Hände. 25 Prozent des amerikanischen Wachstums hängen von künstlicher Intelligenz ab.

Nvidia, Schutzschild Taiwans

Noch ist es zu früh, um zu wissen, welche vertraulichen Informationen und strategischen Prozessoren Alice Huang (42), die chinesische Gründerin des in Singapur ansässigen Unternehmens Megaspeed, von ihrem damaligen Liebhaber erhalten hat. Doch eine Tatsache drängt sich auf: Nvidia ist das schlagende Herz Taiwans, der Heimatinsel von Jensen Huang, seinem zurückgetretenen CEO.

Gemäss einer im September 2026 veröffentlichten Schätzung der Bank J.P. Morgan werden fast 100 Prozent der Prozessoren für künstliche Intelligenz (GPU) von Nvidia vom taiwanischen Konzern TSMC hergestellt. Wenn Nvidia fällt, könnte auch Taiwan ins Wanken geraten.

Huang, die Verbindung zu Trump

Die amerikanische Techbranche stützt sich auf grosse charismatische Chefs. Jensen Huang gehörte dazu. Sein Fall, der zu einer Anklage führen könnte, falls er seiner chinesischen Geliebten geschützte und geheime Technologien enthüllt hat, beschädigt einen Mythos.

Ein weiteres grosses Risiko ist, dass dieser Nvidia-Skandal das Weisse Haus erreicht, wo Donald Trump (80) Jensen Huang mehrmals empfangen hatte. Dass der gestürzte CEO 25 Millionen Dollar zur Finanzierung des neuen Ballsaals des Weissen Hauses bezahlt hat, zeigt das Ausmass des Risikos für die Trump-Regierung.

Spionage, die Sicherheitslücke

Die amerikanischen Geheimdienste haben offenbar eine chinesische Staatsangehörige, die mutmasslich beim «Guobu», dem chinesischen Pendant zur CIA, angestellt war, an einen Tech-Milliardär herankommen lassen. Dieser verfügt über Technologien, die für die Zukunft der USA, aber auch für ihre militärische Stärke entscheidend sind. Denn die Hochleistungschips von Nvidia-Prozessoren werden in sämtlichen hochentwickelten Ausrüstungen der US-Armee eingesetzt. Was für ein Versagen!

Was ist passiert? Und sind die Sicherheitsdienste Singapurs involviert, ein mit Washington verbündeter Inselstaat? Nvidia erklärt, es gebe keine Hinweise, dass seine Geschäftsgeheimnisse oder die nationale Sicherheit der USA kompromittiert worden seien. Wirklich?

In China ein Glücksfall

Falls die Nvidia-Chips, die Jensen Huang seiner Geliebten gegeben hat, tatsächlich zur neuesten Generation gehören, werden es die chinesischen Behörden nicht versäumen, sie zu kopieren und zu zerlegen. Der Technologiekonflikt mit den USA läuft auf Hochtouren.

Das Thema wird auf diplomatischer Ebene natürlich von Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping (73) beim nächsten Asien-Pazifik-Gipfel in Shenzhen am 18. und 19. November angesprochen werden. Doch an diesem Gipfel könnte der amerikanische Präsident in Schwierigkeiten geraten: Was kann er sagen, ohne seinen Amtskollegen zu beschuldigen? Der technologische Glücksfall für China könnte sich im KI-Wettrennen als entscheidend erweisen.