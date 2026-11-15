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Machtkampf um China-Politik
Rubio soll Nvidia-Chef Huang zu Fall gebracht haben

Ein CIA-Memo, eine mutmassliche Spionin und Affären im Konzern: Nvidia-Chef Jensen Huang musste sein Amt abgeben. Nun könnte der Fall die US-Debatte über KI-Chip-Exporte nach China neu befeuern. US-Aussenminister Marco Rubio kommt das gelegen.
Publiziert: 10:44 Uhr
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Jensen Huang soll ein Verhältnis mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin gehabt haben.
Foto: imago/AFLO

Darum gehts

  • Jensen Huang trat nach mutmasslichem Spionageskandal zurück
  • Rubio warnte Trump laut «Washington Post» vor Huang und dessen Affäre
  • Der Fall verschärft den Streit um KI-Chip-Exporte nach China
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Marian NadlerRedaktor News

Am Donnerstag hat Jensen Huang (63), CEO des Chipherstellers Nvidia und Vertrauter von US-Präsident Donald Trump (80), nach einem mutmasslichen Spionageskandal seinen Rücktritt erklärt. Huang wird eine Affäre mit einer Chinesin nachgesagt, die von US-Geheimdiensten als mutmassliche Spionin eingestuft wird. Ausserdem soll Huang seine Frau mit zwei Nvidia-Mitarbeiterinnen betrogen haben. Sein Rücktritt markiert ein entscheidendes Kapitel im Machtkampf zwischen Vertretern der US-Regierung, die strengere Kontrollen für den Export von Technologie nach China fordern, und jenen, die auf wirtschaftliche Offenheit setzen.

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Laut der «Washington Post» brachte US-Aussenminister Marco Rubio (55), der nebenbei auch Trumps nationaler Sicherheitsberater ist, den Stein ins Rollen. Gestützt auf einen CIA-Bericht soll Rubio den Präsidenten vor Huang und dessen Verbindung zur mutmasslichen Spionin gewarnt haben. Nachdem die Inhalte des Memos an die Öffentlichkeit gelangten, sah sich Nvidia gezwungen, eine interne Untersuchung einzuleiten. Kurz darauf wurde eine zweite Affäre des charismatischen CEOs bekannt, diesmal mit einer Nvidia-Mitarbeiterin. Am Donnerstag folgte schliesslich der Rücktritt.

«Zeit der Schlupflöcher muss enden»

Huang hatte sich in der Vergangenheit für eine Lockerung der Exportbeschränkungen für KI-Chips nach China eingesetzt. Dies brachte ihm heftige Kritik von China-Hardlinern im Kongress und Sicherheitskreisen ein.

VO Nvidia KI-Slop
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Von der eigenen KI parodiert:Das Netz spottet über Nvidia-Chef Jensen Huang

Huangs Rücktritt könnte die Debatte nun neu entfachen. Mehrere Gesetzesvorlagen, die den Verkauf fortschrittlicher KI-Chips an China weiter einschränken sollen, sind bereits im Gespräch. «Die Zeit der Schlupflöcher muss enden», forderte etwa der republikanische Senator Jim Banks (47). Die Ereignisse könnten ein Wendepunkt im technologischen Ringen zwischen den USA und China sein.

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