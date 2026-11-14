Vorteil für die Spiesser

Die Kapriolen um den gestürzten Tech-Guru von Nvidia zeigen: Die gute alte Biederkeit der Schweizer Wirtschaft ist heute Gold wert.

Reza Rafi Chefredaktor SonntagsBlick

Und schuld sind mal wieder die Lenden. Die Börsen bibbern, weil Nvidia-Mitgründer Jensen Huang darüber gestolpert ist, dass eine seiner Liebschaften für China spioniert haben könnte – was Peking bestreitet. Der Billionenkonzern sieht bislang keine Hinweise auf kompromittierte Geschäftsgeheimnisse. Huang trat dennoch mit sofortiger Wirkung zurück. Nun erschüttert sein Fall einen Konzern, an dem die Zukunftshoffnungen einer ganzen Branche hängen.

Der Absturz sogenannter Übermenschen ist ein garantierter Publikumserfolg. Wer gestern als Visionär gefeiert wurde, muss nach dem Fehltritt als Witzfigur herhalten. Dabei sollten Affären die Lebensleistung des «Celebrity CEO» nicht verdecken: Huang hat mit Nvidia während dreier Jahrzehnte die Voraussetzungen für den heutigen KI-Boom geschaffen. Diese Leistung bleibt. Seine Verantwortung ebenso.

Das eigentliche Drama reicht ohnehin über die Sünden des Lederjackenträgers hinaus. Der Mann, dessen Chips den KI-Boom antreiben, ist womöglich in eine Honigfalle getappt. Wir erleben in Echtzeit, wie Amerika und China um die ökonomische Vorherrschaft ringen. Chips sind die heisseste Währung. Ein Einzelner kann zum Sicherheitsrisiko werden.

Gefährlich ist, wie viele wirtschaftliche Erwartungen sich auf wenige Techkonzerne konzentrieren. Die Börsen haben sie zu Giganten gemacht – und ihre Chefs zu Heilsbringern in Sneakers. Entsprechend gross ist die Erschütterung, wenn einer von ihnen fällt. Über Aktienfonds und Pensionskassen gefährdet dieses Klumpenrisiko sogar unser Portemonnaie.

Umso mehr fällt eine Schweizer Qualität auf, die selten Begeisterungsstürme auslöst: die Vielfalt unseres Werkplatzes. Hier stehen Pharmafirmen neben Maschinenbauern, Versicherer neben Lebensmittelherstellern, spezialisierte KMU neben internationalen Konzernen. Kittel statt Lederjacke. Zwar kennt auch Helvetiens Wirtschaft Abhängigkeiten und Abgründe. Ihre Zukunft hängt allerdings an mehr als einer Branche und ihren Gurus.

Das wirkt gelegentlich unspektakulär. An den soliden Schweizer Aktien in diesen Tagen aber zeigt sich: Es ist eine Stärke – Alpgestein ist solider als Jensen Huangs Lenden.