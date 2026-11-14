Vorteil Schweiz

Während die Nvidia-Affäre den KI-Boom in Gefahr bringt und Chipaktien unter Druck setzt, erlebt die Schweiz eine Börsenwende: Anleger setzen auf defensive Schwergewichte und hieven den SMI auf Rekordniveau.

Darum gehts Nvidia verliert nach Enthüllungen über Jensen Huang über 600 Milliarden Dollar an Börsenwert

Roche, Novartis und Nestlé treiben den SMI diese Woche erstmals über 15’000 Punkte zum Rekord

Coreweave hat hohe Schulden und Zinskosten, der Aktienkurs halbierte sich binnen sechs Monaten

Beat Schmid Wirtschaftsredaktor

Santa Clara ist das Herz des Silicon Valley. In der Stadt südlich von San Francisco entwickelte das Chipunternehmen Intel Ende der 1960er-Jahre den ersten Mikroprozessor. Jahrzehnte später, in den 1990er-Jahren, gründete dort ein gewisser Jensen Huang (63) mit einem Geschäftspartner die Techfirma Nvidia.

Lang wurde das Unternehmen belächelt. Als Grafikkarten-Spezialist für Gaming-PCs ohne eigene Halbleiterproduktion ging es beinahe pleite. Doch der Boom der künstlichen Intelligenz machte Nvidia nicht nur zum mächtigsten Halbleiterkonzern des Silicon Valley, sondern auch zum wertvollsten Unternehmen der Welt.

Liebesaffäre löst Börsenbeben aus

Bis vor wenigen Tagen, als Jensen Huangs Beziehung zu einer mutmasslichen chinesischen Spionin dem Höhenflug ein Ende setzte. Die Enthüllungen über das Privatleben des Nvidia-CEO und über mögliche Verbindungen zu chinesischen Geheimdiensten lösten ein Börsenbeben aus. Huang, eine zentrale Figur in der globalen KI-Industrie, musste am Freitag seinen Posten räumen.

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Die Aktien des Unternehmens verloren in den vergangenen fünf Tagen mehr als 600 Milliarden Dollar – etwa so viel, wie Roche und Novartis an der Börse zusammen wert sind. Im Sog der spektakulären Enthüllungen tauchten auch andere Chipaktien ab: AMD, Broadcom, Arm, Samsung, SK Hynix oder Micron verloren deutlich. Ob der Marsch in die Tiefe nun beendet ist oder ob es nächste Woche weiter abwärts geht? Dazu kursieren unzählige Meinungen, niemand kennt die Antwort.

Im Trommelfeuer der hektischen Schlagzeilen der letzten Tage wird fast vergessen: Die grossen US-Techunternehmen verharren schon länger in einem Formtief. Growth-Aktien, wie Börsenanalysten schnell wachsende Unternehmen nennen, kommen seit Monaten kaum vom Fleck oder haben zum Teil deutlich verloren.

Das kann man an wichtigen Börsenindizes wie dem S&P 500 oder dem technologielastigen Nasdaq Composite ablesen, in denen Techriesen wie Nvidia, Microsoft, Alphabet (Google) und Amazon ein grosses Gewicht haben. In den letzten sechs Monaten hat der Nasdaq Composite verloren, der S&P 500 liegt nur noch leicht im Plus.

Die grosse Rotation

Ganz anders die Kursentwicklung der Grosskonzerne in der behäbigen Schweiz. Nach vielen Jahren im Schatten der Techgiganten glänzen sie plötzlich umso heller. Roche, Novartis und Nestlé stehen bei Anlegern wieder hoch im Kurs. Der Schweizer Leitindex SMI liess die beiden US-Indizes in den letzten sechs Monaten deutlich hinter sich. Diese Woche kletterte der SMI erstmals auf über 15’000 Punkte, ein neues Allzeithoch.

Was die Schweizer Schwergewichte auszeichnet: Sie erzielen unter praktisch allen Marktumständen relativ stabile Erträge und Gewinne. Medikamente und Lebensmittel sind immer gefragt, ob Krieg oder Frieden, Boom oder Doom. Deshalb werden diese Aktien in der Sprache der Börse als «defensiv» eingestuft.

Hinzu kommt, dass KI-skeptische Anleger ihre Gelder umgeschichtet haben. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Rotation. Das VZ Vermögenszentrum stellte in einem Bericht fest, dass Anleger verstärkt Unternehmen mit defensiven Geschäftsmodellen kaufen. Hinzu kommt, dass Anleger in sichere Währungen wie den Schweizer Franken flüchteten. Ausserdem haben die Schweizer Schwergewichte auch mit guten Ergebnissen geglänzt.

Noch deutlicher wird Zugerberg Finanz. Der Vermögensverwalter widmet der Entwicklung einen eigenen Marktbericht mit dem Titel «The Major Rotation». Im Oktober seien Wetten auf künstliche Intelligenz reduziert und durch defensive Qualitätsaktien ersetzt worden. Die Zahlen sprechen für sich: Roche gewann im Oktober 16 Prozent, Novartis 12 Prozent und Nestlé 11 Prozent. Auch die Versicherer Zurich Insurance (+10 Prozent) und Swiss Re (+11 Prozent) gehören zu den Gewinnern.

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Die Entwicklung ist nicht auf die Schweiz beschränkt. Das Finanzweltblatt «Financial Times» berichtete kürzlich über Umschichtungen von Technologieaktien in defensive Branchen. Die Grössenordnung ist bemerkenswert: Im Oktober stiegen globale Basiskonsumgüteraktien um 10,6 Prozent im Wert, so stark wie seit 1998 nicht mehr. Gesundheitsaktien gewannen 9,8 Prozent.

Natürlich gibt es Risiken. Nach kräftigen Kursgewinnen werden inzwischen auch defensive Aktien nicht mehr günstig bewertet. Sollte sich die Stimmung gegenüber KI wieder aufhellen, könnte sich der Trend rasch umkehren.

Coreweave – Kanarienvogel der KI-Industrie

Doch ob und wann die Stimmung wieder drehen könnte, kann niemand voraussagen. Ein Unternehmen, das von der Börsenzunft sehr genau beobachtet wird, ist Coreweave. Der amerikanische Betreiber von KI-Rechenzentren aus New Jersey gilt als eine Art Kanarienvogel der KI-Industrie. Einst dienten die Singvögel Mineuren als Lebensversicherung, weil sie auf giftige Gase empfindlicher reagierten als Menschen. Sie warnten die Arbeiter in den Stollen – indem sie tot umkippten.

An Coreweave lässt sich ablesen, wie tragfähig der gigantische Investitionsboom ist. Das Unternehmen kauft auf Pump Hochleistungschips, unter anderem von Nvidia, und vermietet die Rechenkapazitäten an KI-Unternehmen und Technologiekonzerne. Das Geschäft wächst rasant – und schreibt dennoch tiefrote Zahlen. Die Schulden klettern in immer schwindelerregendere Höhen. Allein im dritten Quartal explodierten die Nettozinskosten auf über 800 Millionen Dollar. Das treibt Investoren den Schweiss auf die Stirn. Der Aktienkurs hat sich in den letzten sechs Monaten halbiert.

Die Turbulenzen um Nvidia erhöhen die Unsicherheit zusätzlich. Denn die Chipfirma aus Santa Clara ist für Coreweave nicht nur ein wichtiger Hardwarelieferant, sondern ein ebenso wichtiger Finanzierungspartner. Diese gegenseitigen Abhängigkeiten sind für die gesamte KI-Industrie typisch. Sie bilden das brüchige Fundament, auf dem ihr Boom aufgebaut ist.

Mit den Midterms und dem Sieg der Demokraten im US-Kongress dürfte sich die Lage weiter zuspitzen. Die neuen Mehrheitsverhältnisse erhöhen den politischen Druck auf die grossen Technologiekonzerne: Die milliardenschweren Investitionen in die Rechenkapazitäten, der gigantische Strom- und Wasserverbrauch der Datenzentren sowie die engen finanziellen Verflechtungen innerhalb der Branche werden im Kapitol zum heissen Thema.