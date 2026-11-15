Der zurückgetretene Nvidia-Boss Jensen Huang hielt seine Affären über Monate geheim. Trickste er dafür sogar im Finanzbericht des Unternehmens?

Darum gehts Nvidia-Chef Jensen Huang trat nach Enthüllungen über mehrere Affären von seinem Posten zurück

Die «New York Times» kannte Huangs Beziehung zu Alice Huang laut Bericht seit September 2025

US-Geheimdienste prüften den Verdacht, Alice Huang habe Kontakte zu Chinas Sicherheitsdienst gehabt

Marian Nadler Redaktor News

Mehr als ein Jahr lang hütete Nvidia-Chef Jensen Huang (63) sein Geheimnis. Nun sind seine Affären ans Licht gekommen und der Boss des wichtigsten US-amerikanischen Chipherstellers zurückgetreten.

Wie die «New York Times» berichtet, wusste die Redaktion der renommierten US-Zeitung bereits im September 2025 über die enge Beziehung zwischen Huang und seiner Geliebten Alice Huang, einer Topmanagerin des singapurischen Unternehmens Megaspeed, Bescheid.

Finanzbericht-Trick wegen Alice Huang?

Zunächst stritt Huang die Vorwürfe ab. Er und sein Kommunikationsteam behaupteten, es handle sich um eine rein geschäftliche Beziehung. Und: Nvidia änderte nach einem Artikel der «New York Times» über Megaspeed im Oktober 2025 die Vorgehensweise bei der geografischen Umsatzberichterstattung. Singapur verschwand aus den Finanzberichten, da nicht mehr nach Rechnungsadresse, sondern nach Kundensitz ausgewiesen wurde. Zuvor hatte das Unternehmen erklärt, dass Grosskunden zwar über Singapur abrechnen, die Produkte aber «fast immer woandershin geliefert werden».

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Dann bekamen US-Geheimdienste Wind von der Sache. Der Verdacht: Alice Huang habe Kontakte zu Chinas Staatssicherheitsdienst und gebe sensible Informationen weiter.

Die drei Affären des Jensen Huang

Trotz wiederholter Berichte blieb Jensen Huang lange bei seiner Darstellung. Erst am vergangenen Wochenende gestand er gegenüber dem Nvidia-Chefjuristen sein Verhältnis mit der Frau.

Damit endeten die Enthüllungen jedoch nicht. Schnell machten Berichte über eine zweite Affäre die Runde – diesmal mit einer Nvidia-Mitarbeiterin, die direkt an ihn berichtete.

Diese Enthüllung führte dazu, dass das Nvidia-Direktorium eine Notfallsitzung einberief. Innerhalb von 24 Stunden nach den neuen Vorwürfen trat Huang am Donnerstag zurück. Kurz darauf machte die Nachrichtenagentur Reuters noch eine dritte Affäre Huangs öffentlich. Dabei ging es um ein Verhältnis zu einer weiteren, nicht namentlich genannten, Nvidia-Angestellten. Für die Nvidia-Belegschaft markiert der Rücktritt ihres Visionärs das abrupte Ende einer Ära.