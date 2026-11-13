Jeder Tech-Milliardär braucht seine Uniform. Was für Steve Jobs der schwarze Rollkragenpullover und für Mark Zuckerberg das graue T-Shirt, ist für Jensen Huang die schwarze Lederjacke.

Darum gehts Jensen Huang trägt seit fast 20 Jahren Lederjacken

Bei Sotheby’s wurde eine getragene Lederjacke für wohltätige Zwecke versteigert

Huang trägt immer die gleiche Kleidung, um eine Entscheidung weniger fällen zu müssen

Andreas Dietrich Chefredaktor Blick Print

Vielleicht hätte man es ahnen können. Ein Manager, der sich als Rockstar inszeniert. Ein 63-Jähriger, der seit fast 20 Jahren Lederjacke trägt. Modischer Ausdruck einer Midlife-Crisis? Die bekanntlich gern auch mit schnellen Autos und jüngeren Frauen einhergeht? Im Internet will es plötzlich vielen längst klar gewesen sein, dass Jensen Huang (63) ein Fremdgehtyp ist. Schön für sie.

Jenseits nachträglicher Besserwisserei ist klar: Er hatte Affären. Und er hat Lederjacken. Und zwar «30 oder 40», wie er in einem CBS-Interview sagte. Eine davon hat er allerdings nicht mehr: Für einen wohltätigen Zweck liess er ein getragenes Exemplar bei Sotheby’s versteigern, es ging für rund 790'000 Franken weg. Zur schwarzen Lederjacke trägt Huang stets ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose.

Er trägt jeden Tag das Gleiche. Das macht den Look nicht nur wiedererkennbar, sondern auch das Leben leichter. So müsse er sich am Morgen nie überlegen, was er anziehen solle, erläuterte er im Interview. Und könne sich, kaum aus dem Bett, sofort mit Wichtigerem beschäftigen. Zum Beispiel, wie man heute weiss: mit wem er als Nächstes ins Bett steigen will.