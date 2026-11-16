Tausende verlangen Huangs Rückkehr als Nvidia-Boss

Elon Musk, Travis Kalanick und Tausende Nvidia-Angestellte unterstützen den gefallenen CEO Jensen Huang in einer Petition.

Darum gehts Mehr als 150'000 Menschen fordern per Petition Jensen Huangs Rückkehr an die Nvidia-Spitze

Elon Musk, Travis Kalanick und 7500 Nvidia-Angestellte gehören zu den Unterzeichnern der Petition

Huang trat nach Affären zurück, eine Affäre soll eine Spionin im Dienste Chinas gewesen sein

Gabriel Knupfer Redaktor News

Prominente Unterstützung für den gefallenen Tech-Boss Jensen Huang (63): Mehr als 150'000 Menschen verlangen in einer Petition die Rückkehr des Nvidia-Mitgründers an die Firmenspitze. Unter den Unterzeichnern sind auch Tesla-Chef Elon Musk (55) und Uber-Gründer Travis Kalanick (50).

«Uns wurden keine Beweise vorgelegt, die die Spionagevorwürfe stützen. Nachdem Jensen 33 Jahre lang alles für Nvidia gegeben hat, verdient er ein ordnungsgemässes Verfahren und keinen Lynchprozess», heisst es in dem offenen Brief an den Vorstand des Tech-Konzerns.

Auch eigene Leute machen Druck

Neben den Tech-Grössen haben auch zahlreiche Angestellte unterschrieben: 7500 Unterzeichner geben an, für den Chip-Hersteller zu arbeiten.

Huang trat zurück, nachdem mehrere aussereheliche Affären bekannt geworden waren. Eine Affäre soll eine Spionin im Dienste Chinas gewesen sein. Laut der «Financial Times» haben Huangs Unterstützer bereits einen Krisenstab gegründet, um ihn zurück an die Spitze zu holen – und dafür sogar beim Weissen Haus angeklopft.