Vor wenigen Tagen kosteten Affären den Nvidia-Boss seinen Job. Seither tobt ein Gerangel um die Zukunft des 63-Jährigen. Nun meldet sich Jensen Huang erstmals selbst zu Wort – mit einer klaren Ansage.

Darum gehts Jensen Huang ist zur Rückkehr als Nvidia-CEO bereit, falls der Verwaltungsrat ihn darum bittet

Eine Petition mit über 180'000 Stimmen, Tech-Chefs und Trump stützen Huang nach dem Abgang

Berichte über Affären lösten den Rücktritt aus, die Nvidia-Aktie verlor am Dienstag 1,4 Prozent

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Kehrt Jensen Huang (63) doch zurück an die Spitze von Nvidia? Erst am Donnerstag räumte der Tech-Milliardär nach brisanten Enthüllungen seinen Posten als Chef des US-Chipriesen. Nun meldet sich der ehemalige Lenker des Tech-Giganten erstmals öffentlich zu Wort – und sorgt für Aufsehen.

Wie das «Wall Street Journal» berichtet, ist Huang bereit, als CEO zurückzukehren. Voraussetzung dafür: Der Verwaltungsrat bittet ihn darum. «Seit meinem Abgang haben mich zahlreiche Mitarbeitende, Investoren, Geschäftspartner und Kunden dazu aufgerufen, als CEO zurückzukehren», schreibt Huang in einer kurzen Stellungnahme vom Dienstagmorgen.

Falls der Verwaltungsrat entscheide, dass seine Rückkehr im besten Interesse der Aktionäre, der Belegschaft, des Unternehmens und Amerikas sei, werde er diesen Rufen «mit Freude folgen».

Prominente Unterstützung – sogar von Donald Trump

Hinter den Kulissen tobt seit dem Abgang Huangs ein Gerangel um seine Zukunft im Konzern. In einer Onlinepetition fordern bereits mehr als 180'000 Menschen seine Rückkehr. Auch prominente Tech-Grössen wie Tesla-Chef Elon Musk (55), Uber-Gründer Travis Kalanick (50) und Epic-Games-CEO Tim Sweeney (55) unterstützen den Mann in der schwarzen Lederjacke.

Sogar US-Präsident Donald Trump (80) stärkt Huang den Rücken. Er hätte «sicherlich nichts dagegen», wenn Huang seinen Posten wieder übernimmt, sagte Trump am Montag vor Reportern. Das Nvidia-Board of Directors hingegen winkte bereits am Montag ab: Das Gremium schliesst eine Rückkehr Huangs aus.

Affären lösten Beben aus

Hintergrund des abrupten Rücktritts waren Berichte über aussereheliche Affären. Huang soll unter anderem eine Liaison mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin sowie mit zwei seiner eigenen Angestellten gehabt haben. Der Bankenausschuss des US-Senats hat den ehemaligen Chef des weltweit grössten Chipkonzerns deswegen zu einer Anhörung vorgeladen. Medienberichten zufolge soll Huang dem nun zugestimmt haben. Er wird am 1. Dezember vor mehreren Ausschüssen des Repräsentantenhauses erscheinen.

An der Börse sorgen die Turbulenzen rund um den Chiphersteller weiterhin für miese Stimmung. Am Dienstag büsste der Titel bis zu 1,4 Prozent ein. Ob der Verwaltungsrat den gefallenen Visionär tatsächlich wieder ins Boot holt, bleibt offen.