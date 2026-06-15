Nach Friedensdeal – Bitcoin legt deutlich zu

Von Martin Schmidt, Wirtschaftsredaktor

Die bekannteste Kryptowährung der Welt setzt zum kleinen Comeback an: Am Montagnachmittag liegt der Bitcoin bei knapp 66'500 US-Dollar – und damit 4 Prozent im Plus. Auslöser ist das am Sonntag vermeldete Friedensabkommen zwischen dem Iran und den USA.

Sollte die Strasse von Hormus tatsächlich wieder langfristig befahrbar sein, nimmt der globale Inflationsdruck mittelfristig ab – was wiederum positiv für den Bitcoin ist. Ein wachsender Inflationsdruck setzt die Notenbanken unter Druck für allfällige Zinserhöhungen. Die Europäische Zentralbank hat das Zinsniveau letzte Woche bereits erhöht. Höhere Zinsen für Anlagen wie Kryptowährungen generell schlecht, da sie keine Dividenden abwerfen und Anlagealternativen bei einem höheren Zinsniveau wieder attraktiver werden.