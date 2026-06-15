Märkte reagieren euphorisch auf Friedensabkommen

Friedensabkommen versetzt Märkte in Euphorie

Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschaftsdesk

An den Finanzmärkten atmet man erleichtert auf: Die USA und der Iran haben sich auf ein Friedensabkommen geeinigt. Die offizielle Zeremonie soll am Freitag in der Schweiz stattfinden. Die Details sind noch unklar, wie Blick-Experte Mattia Jutzeler hier aufzeigt.

Und doch versetzt die Ankündigung die asiatischen Börsen in Euphorie: Der japanische Leitindex liegt derzeit 4,9 Prozent im Plus. Der breiter gefasste Index Topix hat um 3,2 Prozent zugelegt. Der südkoreanische Leitindex Kospi klettert gar um 5,4 Prozent. Auch an den europäischen Finanzmärkten dürfte der USA-Iran-Frieden für Feierlaune sorgen. Der Schweizer SMI und der deutsche Dax liegen vorbörslich gut 1 Prozent im Plus.

Das Friedensabkommen sieht die Wiedereröffnung der Strasse von Hormus vor, was zu einer Entspannung der Ölpreise geführt hat. Diese sind am Montag auf den tiefsten Stand seit März gefallen. Öl der Nordsee-Sorte verbilligte sich um gut 4 Prozent auf rund ‌83,5 Dollar pro Barrel.