Ölpreis durchbricht wieder die 100-Dollar-Marke

Von Michael Hotz, Teamlead Wirtschaftsdesk

Die Eskalation im Iran-Krieg lässt die Ölpreise klettern: Der Preis für die Nordsee-Sorte Brent zur Lieferung im September ist am Donnerstag deutlich gestiegen – und durchbrach am Nachmittag kurzfristig die Marke von 100 Dollar pro Barrel. Gegenüber dem Vortag hat sich das Öl damit um über 6 Prozent verteuert.

Den Ölpreis nach oben treibt die jüngste Verschärfung des Konflikts im Nahen Osten. In der Nacht führten die USA eine erneute Angriffswelle gegen Ziele im Iran durch – den zwölften Tag in Folge. Zudem haben von Teheran unterstützte Huthi-Milizen im Roten Meer zwei saudische Tanker angegriffen. Die Rebellen hatten zuvor erklärt, dass sie die Meerenge Bab al-Mandab blockieren. Können Schiffe auf ihrem Weg von Asien nach Europa die wichtige Wasserstrasse nicht mehr passieren, drohen hier schwerwiegende Versorgungsengpässe. Eben auch beim Öl, was nun den Preis ansteigen lässt. Alles Wissenswerte zum «Tor der Tränen», wie die Meerenge auf Deutsch heisst, liest die hier bei Expertin Nathalie Benn.

Noch ist der Ölpreis deutlich vom Jahreshoch entfernt. Ende April kostete das Fass rund 126 Dollar. Weil sich die Lage im Iran-Krieg anschliessend etwas entspannte, ging danach auch der Ölpreis deutlich zurück. Bis er jetzt wegen der erneuten Eskalation wieder nach oben schiesst.