Ölpreise steigen nach erneuten Angriffen im Iran-Krieg

Von Bernadette Hogg, Redaktorin am Wirtschaftsdesk

Erneutes Seilziehen um die Strasse von Hormus: Wellen von US-Attacken bombardieren den Iran fast pausenlos, weil dieser die so wichtige Meerenge für blockiert erklärt hat. US-Präsident Donald Trump (80) beteuert jedoch, dass die Strasse von Hormus trotzdem offen sei für den Schiffsverkehr. Die iranischen Führungskräfte versuchen, mit Militärkraft die Kontrolle über die Meeresenge zu behalten.

An den Finanzmärkten stehen deshalb mögliche Lieferengpässe sowie gestiegene Ölpreise wieder im Fokus. Die Ölpreise haben am Montag rund 4 Prozent zugelegt. Öl der Nordee-Sorte Brent liegt jetzt auf rund 78.80 Dollar pro Barrel.

Die erneute Eskalation im Nahen Osten belastet auch die asiatischen Börsen. Der japanische Nikkei fällt derzeit um rund 1,9 Prozent, der südkoreanische Kospi verliert circa 9 Prozent. Bitcoin liegt etwa 1,6 Prozent im Minus. Am Devisenmarkt zieht der Dollar leicht an. Der Schweizer Leitindex SMI hingegen trotzt den Sorgen und bleibt stabil. Er startete mit einem Mini-Plus von 0,07 Prozent in die neue Woche.