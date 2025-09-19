Swiss Marketplace Group feiert erfolgreiches Börsendebüt – Aktie legt zu

Von Michael Hotz, Redaktor Wirtschafts-Desk

Es ist der Börsengang des Jahres: Die Swiss Marketplace Group, die Betreiberin diverser Onlinehandelsplätze wie Homegate, Autoscout24 und Ricardo, feiert heute Freitagmorgen ihr Debüt an der SIX Swiss Exchange in Zürich. Die Aktie eröffnet beim Handelsstart mit einem Preis von 48.25 Franken – nach einem ursprünglichen Ausgabepreis von 46 Franken. Die SMG ist damit rund 4,5 Milliarden Franken wert.

0:21 CEO Christoph Tonini an SIX: Swiss Marketplace Group feiert Börsengang

Das Unternehmen, bislang vollständig im Besitz der beiden Medienverlage TX Group und Blick-Herausgeberin Ringier, des Versicherers Mobiliar sowie des US-Finanzinvestors General Atlantic, will sich mithilfe des Aktienmarkts für langfristiges Wachstum fit halten. Aber zuallererst sollen die bisherigen Investoren damit für ihre Pionierarbeit und den unternehmerischen Mut entschädigt werden. Ringier selbst wird mit dem Verkaufserlös weitere Investitionen in die digitale Zukunft finanzieren.

Mit dem Börsengang werden 19,6 Millionen bestehende Aktien ausgegeben. Diese stammen von den bisherigen Eigentümerinnen Mobiliar und Ringier, die damit noch jeweils knapp 20 Prozent an der SMG halten. Hinzu kommt eine Mehrzuteilungsoption von fast 3 Millionen Aktien, bereitgestellt von General Atlantic und Ringier. Alles, was du dazu wissen musst, hat dir Wirtschaftschef Ulrich Rotzinger hier zusammengefasst.