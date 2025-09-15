Tesla-Aktie mit Mega-Kurssprung – was steckt dahinter?

Wird Elon Musk zum Billionär? Das Mega-Gehaltspaket für den Tesla-Chef gab Anfang September zu reden. Nun hat der Gründer Ernst gemacht – und Aktien für eine Milliarde Dollar gekauft.

Musk überwarf sich mit Trump und drohte, Tesla zu verlassen

Es ist nicht das Jahr von Elon Musk (54). Der Tesla-Chef hat die ersten fünf Monate des Jahres in der Regierung von Donald Trump (79) verbracht und mit seinen Querelen und Aussagen viele Tesla-Kunden und Anleger vor den Kopf gestossen. Die globalen Absatzzahlen brachen ein. Und als sich Musk Ende Mai aus dem Weissen Haus verabschiedete, überwarf er sich auch noch mit dem US-Präsidenten und dessen Anhängern.

Immerhin: Bei Tesla scheint man froh zu sein, dass sich der Chef wieder voll und ganz für seinen Elektroautobauer interessiert. Der Verwaltungsrat unterbreitete Musk Anfang September ein Angebot: Wenn er 20 Millionen Tesla verkauft und 400 Milliarden Dollar Gewinn macht, soll er zum ersten Billionär der Welt werden. Das riesige Tesla-Gehaltspaket muss noch von den Aktionären abgesegnet werden.

Starke Börsen-Performance

Jetzt hat Musk das ultimative Bekenntnis für Tesla abgegeben: Er hat kurzerhand für eine Milliarde US-Dollar Aktien seines Unternehmens gekauft. Dies geht aus einer Meldung hervor, die die US-Börsenaufsicht SEC am Montagmorgen veröffentlicht hat.

Ein starkes Zeichen des Gründers. Das besonders die Aktionäre freut. Die Tesla-Aktie stieg im vorbörslichen Handel am Montag um über acht Prozent. Dies, nachdem das Wertpapier des US-Autobauers bereits letzte Woche um zwölf Prozent zugelegt hatte. Aktuell kostet eine Tesla-Aktie 396 Dollar.

Der Turnaround ist damit lanciert: Im Frühjahr fiel Tesla an der Börse tief – auf fast 200 Dollar. Vom Höchstwert Ende Dezember (488 Dollar) ist man aber noch ein Stück entfernt.



