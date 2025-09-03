US-Gericht lehnt Zerschlagung von Google ab. Richter Mehta untersagt exklusive Vereinbarungen für Google-Dienste, erlaubt aber weiterhin Zahlungen für Vorinstallationen. Börse reagiert positiv: Alphabet-Aktie steigt um 7%, Apple um 3%.

Teilsieg von Google in einem laufenden Kartellverfahren. Der Techgigant muss seinen Webbrowser Chrome nicht verkaufen. Foto: Sascha Steinbach

Darum gehts US-Gericht lehnt Zerschlagung von Google ab, untersagt exklusive Vereinbarungen

Google darf weiterhin für Vorinstallation seiner Dienste bezahlen

Alphabet-Aktie stieg nach Urteil zeitweise um sieben Prozent

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die US-Regierung ist vor einem Gericht in Washington mit der Forderung nach einer Zerschlagung von Google gescheitert. Richter Amit Mehta beschloss, dass der Konzern nicht gezwungen werden soll, sich vom Webbrowser Chrome und dem Betriebssystem Android zu trennen.

Die Regierung sei mit ihren Forderungen zu weit gegangen, schrieb er. Zugleich untersagte der Richter Google in seinem 230 Seiten langen Urteil exklusive Vereinbarungen für die Verbreitung seiner Dienste wie der Web-Suche, Chrome oder der KI-Software Gemini.

Allerdings wird der Konzern andere Unternehmen wie Apple oder den Firefox-Entwickler Mozilla grundsätzlich weiterhin dafür bezahlen können, dass sie seine Dienste vorinstallieren.

Börse sieht Urteil als Sieg

An der Börse wurde das Urteil als Erfolg für Google gesehen: Die Aktie des Mutterkonzerns Alphabet stieg im nachbörslichen Handel zeitweise um sieben Prozent. Auch für das Papier von Apple ging es um drei Prozent aufwärts.

Die Entscheidung könnte zugleich nur ein Zwischenschritt sein: Google hatte bereits angekündigt, danach in Berufung zu gehen.