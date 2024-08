1/5 Die Nvidia-Zahlen könnten fast nicht stärker wachsen.

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Wie stark die Märkte auf den Hype der KI reagieren können, zeigte spätestens das Börsenbeben Anfang August. Mit viel Bibbern erwartete die Börse darum die Quartalszahlen von Nvidia. Doch der Chiphersteller, dessen Papier Analysten derzeit als die «wichtigste Aktie der Welt» einstufen, lieferte. Blick ordnet die Unternehmenszahlen mit einem Experten ein und zeigt, wieso Nvidia so viel Bedeutung zukommt.

Wie zeigen sich die Quartalszahlen?

«Nvidia hat die Markterwartungen erneut übertroffen und zeigt ein beeindruckendes Wachstum», sieht auch Roman Przibylla (39), Anlageexperte bei Maverix Securities. Von April bis und mit Juni verzeichnet Nvidia einen Umsatz von 30 Milliarden Dollar. Ein Zuwachs von 122 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Auch der Gewinn hat sich im Jahresvergleich auf 16,6 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt.

Wieso herrscht trotzdem eine gewisse Zurückhaltung?

Trotz des hervorragenden Ergebnisses tauchte die Nvidia-Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise um fast vier Prozent. Die enttäuschenden Berichte über die Produktionsprobleme einer neuen Chip-Generation hat die Hoffnung bei manchen Investoren offenbar etwas getrübt.

Auch bei einem der wertvollsten Unternehmen der Welt ist also nicht gleich alles Gold, was glänzt. Przibylla weist auf den leicht einbrechenden Hype hin: «Wir sehen, dass sich das Wachstumstempo verlangsamt.» In naher Zukunft sind übertriebene Gewinn- und Umsatzerwartungen also falsch am Platz. «Die Nachfrage nach KI bleibt zwar hoch, jedoch sehen wir eine Anpassung der Erwartungen an realistischere Wachstumsaussichten.»

Wie steht Nvidia im Giganten-Vergleich da?

Vor über 30 Jahren gegründet, gehört Nvidia erst kürzlich zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Der Wert des Unternehmens liegt bei über drei Billionen Dollar. Das ist mehr, als alle börsenkotierten Firmen Frankreichs zusammen kosten würden. Die gesamten Börsenwerte Deutschlands und der Schweiz überholte Nvidia schon früher.

Seit Ende 2022 hat sich der Börsenwert verneunfacht. Im Juni stieg Nvidia kurzzeitig gar zum wertvollsten Unternehmen der Welt auf und stiess Apple vom Thron. Nach einem stärkeren Absturz hält sich der Chiphersteller momentan vor Microsoft auf Platz 2.

Werbung

In Sachen Umsatz und Gewinn liegt der Chiphersteller aber noch weit hinter den beiden Tech-Riesen. Apple verzeichnete im Jahr 2023 einen Umsatz von gut 380 Milliarden Dollar, Nvidia gerade einmal 60 Milliarden. Auch der Gewinn beträgt bei Nvidia nur knapp ein Drittel von dem, was der iPhone-Hersteller erzielt.

Wieso ist Nvidia so wichtig?

Bis vor zwei Jahren war Nvidia dem breiten Publikum – wenn überhaupt – vor allem als Hersteller von Grafikkartenchips für Gaming-Computer bekannt. Die Halbleiter der Firma können aber auch bei den zahlreichen neuen KI-Anwendungen zum Einsatz kommen. Mit dem Einsetzen des KI-Booms startete der Chiphersteller seinen Höhenflug.

So verkauft Nvidia ihre teuren Chipsysteme unter anderem an Microsoft, Google sowie dem Facebook-Konzern Meta. Das von Jensen Huang (61) geführte Grossunternehmen ist als Chips-Lieferant ein Quasi-Monopolist. Entsprechend ist Nvidia bisher der grosse Profiteur des KI-Booms.

Darum zeigen auch die langfristigen Nvidia-Prognosen nach oben. «Die Aussichten für Nvidia bleiben aus heutiger Sicht bis weit ins Jahr 2026 positiv», erklärt auch Roman Przibylla. Die Entwicklung des Chipherstellers bleibt spannend.