Der Chip-Gigant Nvidia veröffentlicht am Mittwoch sein Quartalsergebnis. Die Zahlen könnten für kräftige Ausschläge an den Börsen sorgen – in beide Richtungen.

1/5 Die Märkte warten auf ihn: Nvidia-Chef Jensen Huang.

Es ist die Ruhe vor dem möglichen Sturm: Die grossen Aktienmärkte verzeichnen derzeit kaum Bewegungen. Der Grund für die Zurückhaltung der Anlegerschaft rund um den Globus ist vor allem Nvidia. Der US-Chiphersteller legt am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Zahlen zum zweiten Quartal vor.

Börsenbeben vom Monatsanfang als Vorbote?

Die Verkündung der Zahlen wird fast wie ein Zinsentscheid der US-Notenbank Fed abgewartet. Und die Angst an den Märkten ist gross. Die Befürchtung: Nvidia könnte angesichts der hohen Erwartungen mit seinem Ergebnis enttäuschen. Entscheidend sind nicht die Zahlen an sich, sondern vor allem die Zukunftsprognose. Besonders an der Wall Street herrscht allgemeines Bibbern, schliesslich ist Nvidia in den USA kotiert. Analysten sehen das Potenzial für eine Kursbewegung von fast zehn Prozent – in beide Richtungen. Der Tech-Aktienindex Nasdaq könnte dadurch um bis zu 0,8 Prozent zulegen oder verlieren.

Die Zahlen von Nvidia sind insofern richtungsweisend, als sie Aufschluss über den Zustand des Hypes rund um künstliche Intelligenz geben. Wie stark die Märkte darauf reagieren können, zeigte bereits das Börsenbeben Anfang August. Damals stürzten insbesondere die Kurse der grossen Tech-Konzerne ab. Auslöser waren Zweifel an den Gewinnerwartungen, die mit dem KI-Boom verbunden sind. Die gewaltigen Investitionen der Firmen in die hochgelobte Zukunftstechnologie könnte sich möglicherweise nicht auszahlen, so die Furcht.

Nvidia-Aktie ist ein Börsenliebling

Künstliche Intelligenz braucht hohe Rechenleistung. Dafür sind leistungsstarke Computerchips aus dem Hause Nvidia nötig. Das von Jensen Huang (61) geführte Grossunternehmen ist als Chips-Lieferant ein Quasi-Monopolist. Entsprechend ist Nvidia bisher der grosse Profiteur des KI-Booms. Seit Ende 2022 hat sich der Börsenwert verneunfacht. Im Juni stieg Nvidia kurzzeitig gar zum wertvollsten Unternehmen der Welt auf und stiess Apple vom Thron. Dann folgte jedoch der grosse Absturz. In den danach folgenden sieben Wochen verlor die Aktie des Börsenlieblings 30 Prozent an Wert. 800 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung lösten sich in Luft auf.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mittlerweile hat sich die Nvidia-Aktie wieder erholt und einen Grossteil der Verluste wettgemacht. Der Zugewinn seit Jahresbeginn beträgt damit fast wieder 170 Prozent. «Die Aktie von Nvidia ist die wichtigste der ganzen Welt», sagte ein Analyst gegenüber dem US-Sender CNBC. «Wenn sie ein Ei legen, wäre das ein grosses Problem für den gesamten Markt.» Damit schwebt das Nvidia-Damoklesschwert auch über der Schweizer Börse. Schliesslich gilt: Kommt es in den USA zum Börsenbeben, sind die Erschütterungen bald auch hierzulande zu spüren.