Der US-Mikrochiphersteller Nvidia ist seit Dienstag gemessen an seiner Marktkapitalisierung das wertvollste Unternehmen der Welt. . Das Unternehmen war damit etwas mehr wert als die Technologieriesen Microsoft und Apple

Die Nvidia-Aktie stieg um 3,5 Prozent und erreichte somit eine Marktkapitalisierung von 3,349 Billionen Dollar. Nvidia setzt damit seinen steilen Aufstieg der vergangenen 18 Monate fort.

Nvidia hatte erst vor knapp zwei Wochen als drittes Unternehmen überhaupt an der Börse die Marke von drei Billionen Dollar geknackt. Ausser Nvidia gelang es bislang nur Apple und Microsoft, diese Schwelle zu knacken.

Beim iPhone-Konzern sorgte die Ankündigung neuer Funktionen Künstlicher Intelligenz (KI) vergangene Woche für einen Kursschub. Microsoft ist unterdessen dabei, über einen milliardenschweren Pakt mit dem ChatGPT-Erfinder OpenAI Künstliche Intelligenz in seine Produkte zu bringen.

Nvidia profitiert von all dem und verkauft unter anderem Microsoft, Google sowie dem Facebook-Konzern Meta tausende teure Chipsysteme. Dem Kurssprung am Dienstag ging die Ankündigung einer Kooperation mit dem Computerkonzern Hewlett Packard Enterprise für Technik zum KI-Einsatz in Unternehmen voraus.

Der Chiphersteller hatte im Mai erneut enorm gute Geschäftszahlen vorgelegt: Der Nettogewinn des Unternehmens aus Kalifornien versiebenfachte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 14,9 Milliarden Dollar, der Umsatz vervierfachte sich nahezu und lag bei 26 Milliarden Dollar.

Bis vor zwei Jahren war Nvidia dem breiten Publikum - wenn überhaupt - vor allem als Hersteller von Grafikkartenchips für Gaming-Computer bekannt. Die Halbleiter der Firma können aber auch bei den zahlreichen neuen KI-Anwendungen zum Einsatz kommen. Mit dem Einsetzen des KI-Booms startete der Chiphersteller seinen Höhenflug.