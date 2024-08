Nvidia-CEO Jensen Huang.

Der mit Spannung erwartete Quartalsbericht von Nvidia hat die Schätzungen der Analysten in fast allen Punkten erfüllt oder übertroffen. Doch wegen einer enttäuschenden Prognose und Berichten über Produktionsprobleme bei der neuen Chip-Generation «Blackwell» wurde die Hoffnung mancher Investoren offenbar nicht erfüllt. Die Aktie gab im nachbörslichen Handel zeitweise um fast vier Prozent nach.

Beim Wirtschaftsdienst «Bloomberg» heisst es dazu: «Nvidia-Investoren haben sich an überragende Quartale gewöhnt, und die jüngsten Zahlen können nicht als solche bezeichnet werden.» Die Erwartungen seien «hoch und unhaltbar» gewesen, schreiben die Analysten Kunjan Sobhani und Oscar Hernandez Tejada von Bloomberg.

Wird der KI-Rausch gebremst?

Die Einnahmen des dritten Quartals werden etwa 32,5 Milliarden Dollar betragen, sagte das Unternehmen bei der Präsentation der Quartalszahlen. Obwohl die Analysten im Durchschnitt mit 31,9 Milliarden Dollar gerechnet hatten, lagen einige Schätzungen bei bis zu 37,9 Milliarden Dollar. «Der enttäuschende Ausblick droht, den KI-Rausch zu bremsen, der Nvidia zum zweitwertvollsten Unternehmen der Welt gemacht hat», so der Bericht weiter.

Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz von Nvidia von 13,5 Milliarden Dollar im Vorjahr auf gut 30 Milliarden Dollar – ein Zuwachs von 122 Prozent. Damit knüpft Nvidia an die drei Monate davor an, in denen die Erlöse um 262 Prozent hochgesprungen waren.

Starkes Geschäft im Bereich Rechenzentren

Nvidia-Technologien wurden ursprünglich für Grafikkarten entwickelt. Dann stellte sich aber heraus, dass sie sich auch hervorragend für die Rechenarbeit beim Anlernen von Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz eignen. Nvidias Chips wurden damit zu einer Schlüsseltechnologie für die KI-Zukunft – und der Konzern profitiert zusätzlich vom Geschäft mit dazugehöriger Software und Diensten.

Besonders stark wuchs im vergangenen Quartal das Geschäft mit Technik für Rechenzentren. Mit 26,3 Milliarden Dollar war der Umsatz 154 Prozent höher als vor einem Jahr, wie Nvidia mitteilte. Der Quartalsgewinn von Nvidia sprang im Jahresvergleich von gut 6,2 auf knapp 16,6 Milliarden Dollar.