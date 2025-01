Die Politik des anarchokapitalistischen Präsidenten Javier Milei hat hohe soziale Kosten. In Argentinien ist sowohl die Armut als auch die Arbeitslosigkeit angestiegen. Im Gegensatz dazu kletterte die Börse in Buenos Aires um 172 Prozent.

Auf einen Blick Mileis Wirtschaftspolitik zeigt erste Erfolge, aber auch negative soziale Folgen

Argentiniens Inflation sank von 211 Prozent auf 118 Prozent

Arbeitslosenquote stieg von 5,7 auf 7,6 Prozent

Javier Milei (54) kehrt zurück nach Davos: Am Vorabend seines WEF-Auftritts diesen Donnerstag wird der Präsident Argentiniens von einigen Medien dafür gefeiert, die zuvor chaotische argentinische Wirtschaft innerhalb eines Jahres umgekrempelt zu haben. Der Anhänger eines radikalen Libertarismus, der im November 2023 an die Macht gekommen ist und als Vorbild von Elon Musk gilt, wurde von Donald Trump bereits für seinen «unglaublichen Job» gelobt.

Der anarchokapitalistische Staatschef, der im vergangenen Jahr in Davos zu Gast war, hatte bei seiner Rede im Bündner Ferienort für Aufsehen unter den Ultraliberalen gesorgt. Er warnte den Westen vor der «Gefahr», in den «Kollektivismus und Sozialismus» zu verfallen, «die durch alle Zeiten hindurch immer gescheitert sind» und «die Menschheit in Armut, Elend und Stagnation geführt haben». Im Gegensatz dazu seien der Marktkapitalismus und das freie Unternehmertum «ein überlegenes und moralisch richtiges System». Dieses sei das «einzige Instrument, das uns zur Verfügung steht, um Hunger und extreme Armut auf der Welt auszurotten».

Doch ein Jahr später haben Mileis Rezepte die Argentinier nicht aus der Armut befreit. Seine Massnahmen haben negative soziale Folgen, die in erster Linie die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen und Rentner belasten. Die Lobeshymnen über den «Aufschwung mit der Kettensäge» übersehen die Auswirkungen, die die Kürzungen der öffentlichen Ausgaben um ein Drittel hatten. Blick beleuchtet die Auswirkungen von Mileis Politik auf der Grundlage der verfügbaren Zahlen.

Etwas zu schnell für den Rückgang der Inflation gelobt

Mit Mileis Amtsantritt ist die jährliche Inflation in Argentinien von 211 Prozent im Jahr 2023 auf 118 Prozent im vergangenen Jahr gesunken. Das ist die wichtigste Verbesserung, die ihm zugeschrieben wird. Gleichzeitig ging die weltweite Inflation überall zurück. Es handelt sich also nicht um eine argentinische Besonderheit. Laut dem Internationalen Währungsfonds (IWF) ging der weltweite Inflationsindex von 6,7 Prozent im Jahr 2023 auf 5,8 Prozent im Folgejahr zurück. Dies ist auf die deutliche Entspannung der weltweiten Energiepreise und das Ende der Lieferketten-Probleme zurückzuführen.

Der Rückgang der Rohstoffpreise – insbesondere der Preise für Öl, Gas, Agrarrohstoffe und Metalle – wirkte sich erheblich auf die weltweiten Preisindizes aus. Ausserdem hatten die Notenbanken nach dem explosionsartigen Anstieg der Inflation in den Jahren 2021 und 2022 die Leitzinsen erhöht, wodurch die Inflation 2024 eingedämmt wurde. Den gesamten Rückgang der Inflation in Argentinien allein der Politik von Milei zuzuschreiben, ist daher eine Überschätzung seiner Rezepte.

Für 2025 deuten optimistische Prognosen darauf hin, dass die argentinische Inflation von 118 Prozent auf 25 Prozent sinken könnte. Der stabile Trend im Dezember zeigt jedoch, dass ein solches Ziel alles andere als leicht zu erreichen sein wird. Auch wenn auf globaler Ebene die Inflationserwartungen ebenfalls rückläufig sind.

Haushaltsüberschuss und Kollateraleffekte

Dem argentinischen Präsidenten wird zu Recht eine spektakuläre Rückkehr zu einem Haushaltsüberschuss fürs letzte Jahr zugeschrieben. Es ist das erste Mal seit 14 Jahren, dass die Einnahmen der Regierung in Buenos Aires ihre Ausgaben übersteigen. Das Land ging von einem Defizit von 2,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahr 2023 zu einem Überschuss von 0,3 Prozent des BIP über.

Diese Trendwende erreichte Milei jedoch um den Preis aggressiver Kürzungen im öffentlichen Dienst und einer drastischen Sparpolitik für eine Mehrheit der Argentinier. Sein ehrgeiziges Ziel, Ende Jahr einen Haushaltsüberschuss von 1,3 Prozent des BIP zu erreichen, wird nur mit weiteren Ausgabenkürzungen möglich sein.

Das argentinische Staatsoberhaupt hat zweifellos eine Sache wieder aufgerichtet: den Aktienindex an der Börse von Buenos Aires. Die grossen Unternehmen waren die Hauptgewinner der libertären Politik von Milei, was sich auch in den steigenden Aktienkursen widerspiegelt. Über 2024 weist der Index einen spektakulären Anstieg von 172 Prozent auf, was auf die Politik des «Fundamentalisten des freien Marktes», wie Bloomberg ihn nennt, und dessen aggressiven Deregulierungen zurückzuführen ist.

Rentner und Beamte als Verlierer

Die sozialen Folgen der Kürzungen bei den Staatsausgaben lassen sich jedoch nicht in den Indizes ablesen. Sie sind trotzdem spürbar. Die härtesten Kürzungen zielten auf Rentner, Staatsbedienstete sowie Beschäftigte im Baugewerbe ab. Ein Viertel der Kürzungen betraf die Rentner. Die Mindestrente, die zwei Drittel der pensionierten Argentinier beziehen, sank 2024 um durchschnittlich 13 Prozent – und lag damit nur noch knapp über der Armutsgrenze. Ein weiteres Viertel der Einsparungen betraf Menschen, die im öffentlichen Baugewerbe tätig sind.

Auf der Ebene der Beschäftigung war die Bilanz ebenfalls weniger glänzend. Wenig überraschend stieg die Arbeitslosenquote von 5,7 Prozent Ende 2023 auf 7,6 Prozent Mitte 2024 – bevor sie Ende letztes Jahr wieder auf 6,9 Prozent zurückging.

Ungleich verteiltes Wachstum

Zwar stehen die Schlüsselindikatoren wie das BIP im grünen Bereich. Zu Beginn des Jahres hat Argentinien wieder ein Wachstum verzeichnet. Das hart gebeutelte Land hat damit eine zweijährige Rezession hinter sich gelassen. Im dritten Quartal 2024 wuchs das BIP um 3,9 Prozent. Der IWF und die Weltbank prognostizieren für das Land ein Wachstum von 5 Prozent in diesem Jahr und von 4,7 Prozent im Jahr 2026.

Eine Wachstumsrate sagt jedoch nichts darüber aus, wie sich das Wachstum verteilt. Und hier liegt das Problem: Unter der Regierung Milei scheint ein Anstieg der Ungleichheit vorprogrammiert zu sein. Ihre Massnahmen reduzieren zwar das Steuerdefizit, verringern aber den sozialen Schutz der Arbeitnehmer und treffen die schwächsten Bevölkerungsgruppen, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind.

Verteilung des BIP, Zuverlässigkeit der Zahlen

Darüber hinaus könnten Bildung und Gesundheit unter den Sparmassnahmen leiden, wodurch sich die Kluft zwischen denjenigen, die Zugang zu hochwertigen privaten Dienstleistungen haben, und den anderen vergrössert. Ebenso könnte die Privatisierung von Sektoren wie Energie oder Verkehr die Kosten erhöhen, die die Argentinier bereits täglich zu tragen haben.

Schliesslich sind Wirtschaftsstatistiken in einem Land, das seine Inflationszahlen unter der Regierung Kirchner (2006-2015) aggressiv manipuliert hatte, mit Vorsicht zu geniessen. Sie sollten mit anderen Indikatoren und akademischen Studien abgeglichen werden.

Trotz der harten Sparmassnahmen kann Javier Milei bis heute auf die Unterstützung der Hälfte der argentinischen Bevölkerung zählen. Eine von Bloomberg im November durchgeführte Umfrage ergab, dass seine Beliebtheitswerte im November fast 47 Prozent erreichten.