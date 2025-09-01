Dieser Schweizer übernimmt jetzt das Ruder bei Nestlé

Nach dem Knall-Abgang von Laurent Freixe übernimmt Philipp Navratil den obersten Posten bei Nestlé. Der Schweizer ist seit 24 Jahren beim Lebensmittelkonzern tätig und war zuletzt Chef von Nespresso.

Philipp Navratil ist per sofort neuer Chef von Nestlé.

Darum gehts Philipp Navratil wird neuer Nestlé-Chef nach Entlassung von Laurent Freixe

Navratil hat langjährige Erfahrung bei Nestlé in verschiedenen Positionen weltweit

Fabrice Obrist Redaktor News

«Er ist für seine dynamische Präsenz bekannt, inspiriert Teams und führt mit einem kooperativen, integrativen Führungsstil.» So beschreibt Paul Bulcke (70), Präsident des Nestlé-Verwaltungsrats, den neuen Chef Philipp Navratil (49). Zuvor wurde der alte CEO Laurent Freixe (63) aufgrund einer Liebesbeziehung am Arbeitsplatz per sofort entlassen.

Philipp Navratil arbeitet schon sein ganzes Leben bei Nestlé. Er absolvierte seinen Master in Betriebswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen mit einem Austausch in Indien, wie seinem LinkedIn-Profil zu entnehmen ist. Danach startete der Schweizer 2001 in der Buchhaltung des Lebensmittelkonzerns. Später zog er für verschiedene Rollen nach Mittelamerika, bevor er 2009 Leiter der Nestlé-Geschäfte in Honduras wurde.

«Es ist mir eine Ehre»

2020 kehrte Navratil dann wieder an den Genfersee zurück, wo er im Kaffeebereich des Konzerns am Hauptsitz in Vevey VD tätig war. 2024 folgte dann der vorläufige Höhepunkt der Karriere: Der 49-Jährige wurde Chef von Nespresso und zog Anfang 2025 in die Geschäftsleitung von Nestlé ein.

Abseits vom Geschäftlichen ist öffentlich nicht viel bekannt über den neuen Nestlé-Chef. VR-Präsident Bulcke lobt ihn für seine «beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Erzielung von Ergebnissen in herausfordernden Umgebungen». Er werde die «Wachstumspläne vorantreiben und die Effizienzsteigerungsbemühungen beschleunigen».

Navratil selbst kommt in einer Medienmitteilung ebenfalls zu Wort. «Ich fühle mich durch das Vertrauen, das mir der Verwaltungsrat entgegenbringt, geehrt, und es ist mir eine Ehre, die Verantwortung für die Führung von Nestlé in die Zukunft zu übernehmen», wird er darin zitiert. «Ich stehe voll und ganz hinter der strategischen Ausrichtung des Unternehmens sowie dem Aktionsplan zur Steigerung der Leistung von Nestlé.»