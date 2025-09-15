Aktien von Rüstungskonzerne legen gerade mächtig zu

Von Nicola Imfeld, Teamlead Wirtschafts-Desk

Säbelrasseln in Europa! Russlands Ex-Präsident Dimitri Medwedew und der einflussreiche Kreml-Sprecher Dmitri Peskow verschärfen dieser Stunden die Rhetorik: «Die Nato befindet sich de facto im Krieg mit Russland. Das ist offensichtlich und bedarf keiner Beweise», behauptete Medwedew am Montagvormittag. Hintergrund sind 19 russische Drohnen, die am letzten Mittwochmorgen in den Nato-Luftraum über Polen eingedrungen und abgeschossen worden sind.

Seit dieser Eskalation stehen die Aktien der grossen westlichen Rüstungskonzerne hoch im Kurs. Rheinmetall legte an der Börse seit Mittwochmorgen um 8 Prozent zu – die Aktie kletterte auf über 1940 Euro und erreichte gar ein neues Rekordhoch! Deutschlands grösster Rüstungskonzern steht ausserdem vor der Übernahme der Marinesparte der Bremer Werftengruppe Lürssen, was den Kurs weiter anheizt.

Auch der Aktienkurs des britischen Unternehmens BAE Systems legte letzte Woche stark zu. Mit einem Anstieg von 11 Prozent steht auf Jahressicht nun gar ein Plus von über 72 Prozent zu Buche. Der italienische Rüstungskonzern Leonardo Spa (+10 Prozent) und der schwedische Rüstungskonzern Saab (+5 Prozent) legten ebenfalls stark zu.

