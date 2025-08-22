Jerome Powell gegen Donald Trump – das Duell geht heute in die nächste Runde. Beim ominösen Jackson-Hole-Meeting wendet sich der Fed-Chef mit seiner Rede an die Welt. Die Erwartungen sind gross.

Darum gehts Fed-Chef Powell hält am Jackson Hole Symposium eine wichtige Rede

Mögliche Zinssenkungen und Trumps Einfluss auf die Fed stehen im Fokus

vor 15 Minuten vor 15 Minuten Kleine Spitze gegen Trump? Was während der Rede des Fed-Chefs aufgefallen ist: Jerome Powell hat komplett vermieden, US-Präsident Donald Trump explizit zu erwähnen. Aber trotzdem betonte er, wie wichtig die Unabhängigkeit der Notenbank ist. Und: Eine kleine Spitze gegen Trump war aus der Rede trotzdem herauszulesen. So wies Powell darauf hin, dass die Mitglieder des Federal Open Market Commitee (FOMC) Entscheidungen ausschliesslich auf der Grundlage ihrer Bewertung der Daten und deren Auswirkungen auf die Wirtschaftsaussichten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis treffen. «Wir werden von diesem Ansatz niemals abweichen», so Powell. Das FOMC ist das Gremium, das über den Leitzins befindet. Damit, dass der Fed-Chef so deutlich auf die Entscheidungsfindung hinweist, macht er gegenüber dem US-Präsidenten deutlich, sich nicht dem Druck aus dem Weissen Haus zu beugen. vor 21 Minuten vor 21 Minuten Rede von Powell ist vorbei Nach 25 Minuten ist die Rede von Jerome Powell zu Ende. Am Schluss bedankt er sich bei allen Teilnehmern des Jackson Hole Symposiums. Die Anwesenden spenden artig Applaus. vor 25 Minuten vor 25 Minuten Wall Street zeigt sich erfreut über Powell-Rede Die Aussicht auf Zinssenkungen kommen an der US-Börse gut an: Der Leitindex Dow Jones liegt knapp eine Stunde nach Börsenstart 1,6 Prozent im Plus. Gut gestartet sind auch der breitere S&P 500 und der Tech-Index Nasdaq, die 1,3 Prozent respektive 1,5 Prozent zugelegt haben. Auch der Schweizer Leitindex SMI ist seit 16 Uhr geklettert. vor 30 Minuten vor 30 Minuten Powell öffnet Tür für Zinssenkungen Kommen jetzt Leitzinssenkungen im Herbst? Laut Jerome Powell nähern sich die USA dem Zeitpunkt, an dem die Fed ihre Zinsen senken muss. Der Grund, wie Powell in seiner Rede ausführt: Man müsse die Beschäftigung stützen.



Ein «rascher" Einbruch» am US-Arbeitsmarkt sei nicht auszuschliessen. Darum könnte eine Lockerung der Geldpolitik – also eine Zinssenkung – nötig sein. vor 40 Minuten vor 40 Minuten Jetzt spricht Jerome Powell Der Fed-Chef Jerome Powell hat mit seiner Rede in Jackson Hole begonnen. Er startet mit einer Einordnung der aktuellen Situation des US-Arbeitsmarkt. Dieser sei zwar stabil, aber es gebe Gefahren, weil dem wegen der schärferen Migrationspolitik weniger Beschäftigte zur Verfügung stellen. «Die Gefahr von einer höheren Arbeitslosigkeit könnte steigen», so Powell. Auch spricht Powell die Aussicht auf die Konjunktur an. Die Strafzölle könnten das Wirtschaftswachstum verlangsamen. Dies könnte die Inflation wieder befeuern. Neben einer tiefen Arbeitslosigkeit ist eine tiefere Inflation die zweite wichtige Aufgabe der Nationalbank. vor 52 Minuten vor 52 Minuten Geht der Streit zwischen Trump und Powell weiter? Fed-Chef Jerome Powell hat sich zu einem Gegenspieler des US-Präsidenten entwickelt. Entsprechend wird Donald Trump Powells Rede in Jackson Hole mit Argusaugen verfolgen. Denn: Trump fordert schon lange, dass die US-Notenbank den Leitzins senkt. Nur hat sich Powell bisher strikt gewehrt, diesen Schritt zu vollziehen. Deshalb hat der US-Präsident den Fed-Chef schon mehrfach übel beleidigt – er nannte ihn «dumm», «Idiot», «Verlierer». Powell hat die Beschimpfungen stets ohne Reaktion hingenommen. Schon mehrfach hat Trump offen darüber gesprochen, den Notenbankchef absetzen zu wollen – rechtlich ist aber nicht geklärt, ob er das überhaupt darf. Zuletzt hat sich Trump nach einem Rücktritt bei der Fed die Chance geboten, einen Nachfolger neben Powell zu platzieren. Darin habe ich auch zusammengefasst, was im Streit der beiden bisher alles passiert ist. Kommt es heute zu einem neuen Kapitel? Foto: keystone-sda.ch 15:44 Uhr 15:44 Uhr US-Notenbankchef Jerome Powell spricht um 16 Uhr in Jackson Hole Marktbeobachter und Börsenanlegerinnen schauen gespannt nach Jackson Hole. Dort, in einem Tal im Westen des US-Bundesstaats Wyoming, läuft derzeit das Jackson Hole Symposium – das wichtigste Jahrestreffen der Zentralbank-Präsidenten dieser Welt. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Höhepunkt des Treffens: Fed-Chef Jerome Powell (72) hält seine letzte Rede in Jackson Hole. Nächstes Jahr gibt er sein Amt ab. Das sind die zwei wichtigsten Punkte: Wie geht es mit dem US-Leitzins weiter? Bislang hat Powell in diesem Jahr auf Zinssenkungen verzichtet. Derzeit liegt der Leitzins in der Spanne von 4,25 und 4,5 Prozent – für ein westliches Land ein relativ hohes Niveau. Experten rechnen damit, dass der Notenbank-Chef nun von diesem Kurs abweicht und mittelfristig mehrere Zinssenkungen in Aussicht stellt.

Äussert sich Powell zu Donald Trump (79)? Es ist nicht auszuschliessen, dass er Worte in Richtung des Weissen Hauses richtet – zumindest indirekt. Er könnte etwas zu den Absichten des US-Präsidenten sagen, die bis anhin unabhängige Fed zu kontrollieren. Und seine Meinung zu den möglichen Auswirkungen von Trumps Strafzöllen kundtun. Foto: AFP Ende des Livetickers

Heute Freitag ist kein normaler Tag an der Wall Street oder an der Schweizer Börse in Zürich. Anleger, Investoren und Firmenchefs blicken gebannt nach Jackson Hole, in ein Tal im Westen des US-Bundesstaates Wyoming. Dort findet aktuell das Jackson Hole Symposium statt – das Jahrestreffen der wichtigsten Nationalbank-Präsidenten. Der Höhepunkt: die heutige Rede von Fed-Chef Jerome Powell (72).

Hier in den Rocky Mountains wurden immer wieder geldpolitische Wendepunkte angekündigt – und die Weichen für die Weltwirtschaft gestellt. In diesem Jahr gehts gleich um mehrere wichtige Punkte, die der Chef der US-Notenbank ansprechen könnte.

Kommt die Zinswende?

Einerseits sind da natürlich die Zinsen. In Amerika bewegt sich der Leitzins weiterhin zwischen 4,25 und 4,5 Prozent – für ein westliches Land ein relativ hohes Niveau. Zum Vergleich: Die Schweiz hat aktuell Nullzinsen.

Auf Zinssenkungen haben die amerikanischen Anleger dieses Jahr bisher vergebens gewartet. Das könnte sich bald ändern. Experten zufolge ist es denkbar, dass Powell heute eine Kursänderung bekannt gibt – und mehrere Zinssenkungen für den Herbst sowie für den Winter und das Frühjahr 2026 in Aussicht stellt.

Es gibt aber auch die andere Lesart: Donald Trumps (79) weltweite Strafzölle erschweren Powells Ausgangslage. Senkt er die Zinsen zu spät, erhöht er den Druck auf den amerikanischen Arbeitsmarkt, der einen schlechten Spätfrühling und Sommer hinter sich hat. Senkt er die Zinsen zu früh, könnte die Inflation ausser Kontrolle geraten.

Schiesst Powell gegen Trump?

Für den US-Präsidenten kommen allfällige Zinssenkungen im Herbst ohnehin zu spät. Trump wollte schon wenige Wochen nach seinem Amtsantritt «grosse Zinssenkungen» und drohte Powell mehrfach mit der Absetzung – obwohl es rechtlich stark umstritten ist, ob der US-Präsident den Fed-Chef überhaupt entlassen darf.

In einem Fox-News-Interview wiederholte Trump diese Woche seine Abneigung gegen Powell, den er auch schon als «Verlierer» und «Idiot» bezeichnet hatte. Er würde ihn am liebsten «sofort entlassen». Aber er wolle die Märkte nicht beunruhigen, deshalb werde er es nicht tun.

Es ist nicht auszuschliessen, dass Jerome Powell heute auch indirekte Worte an Trump richtet. Sagt er etwas zu den Absichten des Präsidenten, die bis anhin unabhängige Fed zu kontrollieren? Und was meint er zu den möglichen Auswirkungen von Trumps Strafzöllen?

Wie geht es mit dem Dollar weiter?

Politisch birgt das Sprengkraft. Wirtschaftlich dürfte neben den Zinsen noch mehr interessieren, wie Powell den Dollar stützen will. Die Weltwährung hat sich in den letzten Monaten merklich abgeschwächt – und ist zum Schweizer Franken gar auf ein historisch tiefes Niveau gefallen. Aktuell gibts einen Dollar für 81 Rappen.

Klar ist vor der Jackson-Hole-Rede sowieso nur etwas: Es wird Powells letzte als Fed-Chef sein. Seine Amtszeit endet im Mai 2026. Spätestens dann kann Donald Trump, der Powell während seiner ersten Amtszeit ausgewählt hatte, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin bestimmen.

Bis dahin allerdings gilt noch das Wort von Jerome Powell – heute das letzte Mal auf der grössten aller Bühnen.