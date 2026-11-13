13 Mal wurde Wendy Holdener im Weltcup hinter Mikaela Shiffrin Zweite. Ohne die US-Gigantin hätte sie vielleicht nicht 2, sondern 15 Siege. Nun fehlt Shiffrin. Ist das Holdeners Chance? Sicher ist: Der Hang in Levi liegt ihr.

Darum gehts Mikaela Shiffrin lässt die ersten Slaloms aus, was in Levi neue Chancen für Wendy Holdener eröffnet

Holdener wurde in Levi dreimal Zweite, jeweils hinter Shiffrin, und peilt jetzt den ersten Sieg an

Die flache Piste kommt Holdener entgegen, nach Rang 20 in Sölden fühlt sie sich bereit für Levi

Mathias Germann Reporter Sport

Nach dem Rücktritt von Lara Gut-Behrami (35) ist Wendy Holdener (33) die Älteste im Schweizer Ski-Team. Oder besser: die Erfahrenste. Körperlich fühlt sie sich fit wie eh und je. «Am Gstell, wie wir immer sagen, tut nichts weh», sagt sie und wischt mögliche Altersbeschwerden gleich vom Tisch. Ihr gehe es sehr gut.

Trotzdem ist vor dem ersten Slalom des Winters in Levi (Fi) etwas anders als in den vergangenen zehn Jahren: Holdeners ewige Rivalin und Freundin Mikaela Shiffrin (31, USA) fehlt. Die Zickzack-Gigantin (73 Slalom-Weltcupsiege) konzentriert sich in dieser Saison auf den Riesenslalom und den Super-G.

«Ich habe zuerst nicht geglaubt, dass sie die ersten beiden Slaloms der Saison auslassen wird», sagt Holdener. Erst als sie die Bestätigung auf Social Media gesehen habe, sei es ihr richtig bewusst geworden. Und sofort habe sie an Levi gedacht. Ihr erster Gedanke: «Es wird sicher spannend.»

Endlich eine neue Levi-Siegerin?

Tatsächlich dürfte es im finnischen Lappland eine neue Siegerin geben. Shiffrin gewann in Levi achtmal, Petra Vlhova (31, Svk) sechsmal. Die Slowakin ist nach fast drei Jahren Verletzungspause allerdings wohl noch nicht bereit für einen Sieg. Das eröffnet neue Perspektiven – auch für Holdener.

Die Piste «Levi Black» klingt furchterregend, ist aber alles andere als steil. «Sie ist flach, sehr flach», sagt Camille Rast (27), der zweite Schweizer Trumpf. Die Walliserin liebt steileres Gelände. Holdener dagegen versteht es, auch auf flachen Hängen mit Kraft und Feingefühl Tempo zu machen. «Ich hoffe, ich kann die Chance nutzen», sagt sie. Zuletzt trainierte sie auf der Diavolezza GR, in Sölden (Ö) und Gurgl (Ö). «Genügend Tage mit guter Qualität», sagt Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor.

Dreimal verhinderte Shiffrin ihren Levi-Triumph

Dreimal wurde Holdener in Levi schon Zweite: 2016, 2019 und 2022. Jedes Mal musste sie sich Shiffrin geschlagen geben. Nun würde sie gerne endlich einmal im Ziel ein Rentier streicheln. Die Siegerinnen erhalten jeweils eine Patenschaft und dürfen dem Tier einen Namen geben. Dass Shiffrins Verzicht ihre Chancen erhöht, will Holdener nicht zu sehr beschäftigen. «Wenn ich so denke, gehts nach hinten los.»

In ihrer 16 Jahre langen Weltcup-Karriere gewann Holdener zwei Slaloms. 20 Mal wurde sie Zweite, 13 Mal davon hinter Shiffrin. Hätte sie ohne die US-Amerikanerin also 15 Siege auf dem Konto? Das bleibt Spekulation. Fakt ist: Mit Rang 20 im Riesenslalom von Sölden gelang Holdener zuletzt ein solider Saisonauftakt. «Das hat Spass gemacht. Es funktioniert alles, die Einstellung war auch gut.»

Nun folgt erstmals in diesem Winter ihre Paradedisziplin. Holdener bringt alles mit, was es in Levi für einen Sieg braucht. Nur eines darf sie nicht tun: an Shiffrin denken.