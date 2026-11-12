Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Es ist ein Sommertag im Jahr 2020, wie er freundlicher kaum sein könnte. Sonnig, angenehm warm, nicht zu heiss. Riva am Nordufer des Gardasees. Mediterranes Flair, ein Hauch von Ferien. Zu Hause bei Michelle Gisin (32) und Luca De Aliprandini (36). Die beiden sind zuvorkommend, locker und witzig.

«Wenn ich allein zu Hause bin und er unterwegs, muss ich genau notieren, wie viel Wasser im Regen­messer ist», erzählt Gisin. De Aliprandini pflegt seinen englischen Rasen wie ein Heiligtum. «Da bin ich ein Tüpfli­schiisser», bestätigt der Italiener in bestem Schweizerdeutsch.

Jetzt wird Gisin öfter allein daheim sein. Die Olympiasiegerin trat zurück. Ihr Mann fährt im Weltcup weiter. Doch Moment. Was heisst da allein daheim sein? Gisin strahlt, als sie sagt: «Ich freue mich enorm darauf, nun auch mal Luca an ein Rennen begleiten zu können.»

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Ein neues Kapitel für das Ski-Paar. Wer sie am Gardasee besuchte, weiss: Das kommt gut. «Luca bringt mich zum Lachen», sagt Gisin. Umgekehrt gilt dasselbe. «Wir haben in den letzten Jahren viel erlebt. Nicht nur Schönes. Das verbindet», ergänzt sie.

Im Sommer haben sie geheiratet. Nun sind sie ein Ski-Ehepaar – allerdings nicht mehr auf Profistufe. Gisin ist von ihren schweren Verletzungen nach ihrem Sturz im Dezember längst nicht geheilt. Eine Rückkehr auf ihr altes Niveau ist nicht realistisch. ­«Vielleicht würde ich in ein, zwei Jahren wieder auf 95 Prozent kommen. Aber ich bin keine 20 mehr. Ich will mich jetzt vielen anderen Sachen widmen, die auch wunderschön sind.»

« Mit über 100 km/h den Berg runterzufahren, ist für mich nicht mehr vorstellbar Michelle Gisin »

Gisin weiss, wie viel Glück sie bei ­ihrem folgenschweren Unfall in St. Moritz GR hatte. Die Brüche an der Halswirbelsäule hätten ihr Leben für immer verändern können. «Mit über 100 km/h den Berg runterzufahren, war wunderschön. Aber nun für mich nicht mehr vorstellbar», sagt sie offen.

Die Freude am Sport hat Gisin nie verloren. Auch nicht in den heftigsten Krisen. Erfolge und Rangierungen waren ihr wichtig, aber nicht das Wichtigste. Sie liebte das Leben als Ski-Profi: eine abgesperrte Piste, sie und der Schnee, das Spiel mit den Elementen. Etwas Besseres gab es nicht. Nun sagt sie bei ihrer Verabschiedung in Engelberg OW: «In Zukunft will ich mir die Pisten wieder selber auswählen können.»

Der grossen Öffentlichkeit bekannt wurde Gisin an der Heim-WM 2017 in St. Moritz. Sie fuhr, wie sie sprach: frisch, fröhlich, unbekümmert. Silber in der Kombination hinter Wendy Holdener war ihr erster grosser Erfolg. «Dass wir das alles teilen können, macht alles noch spezieller», sagte sie. Typisch Gisin: Sie dachte nie nur an sich. Das Team war ihr heilig.

In den folgenden Jahren wurde sie für viele junge Athletinnen zur wichtigen Bezugsperson. Sie hatte immer ein offenes Ohr, ein tröstendes Wort und eine Umarmung parat.

Ihre soziale Ader hat auch mit ihrer Familie zu tun. Als ihre ältere Schwester Dominique sich zum ersten Mal das Kreuzband riss, war Michelle fünf Jahre alt. Der Leidensweg der Abfahrts-Olympiasiegerin von 2014 prägte sie. «Es ist ein Wunder, dass Michelle überhaupt Skirennfahrerin werden wollte», sagte Dominique einmal. Als Bruder Marc 2018 in Gröden (I) schwer stürzte und ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt, verlor Michelle den Boden unter den Füssen. Sie sagte es ihm nicht, sondern buk ihre berühmten Spitzbuben. Marc freute sich im Spital darüber.

« Meine Familie hat nie danach gefragt, ob ich weitermache Michelle Gisin »

Ihre Familie bezog sie bei ihrer ­Rücktrittsentscheidung aber trotz zweier zurückgetretener Ex-Spitzensportler als Geschwister erst spät mit ein. «Sie haben nie danach gefragt, ob ich weitermache. Sie haben mir Raum für meine Gedanken gelassen, dafür bin ich ihnen sehr dankbar.»

Gisin bestritt 291 Weltcuprennen, dazu 17 WM- und 9 Olympia-Rennen. Ihre grössten Erfolge waren die Kombinations-Siege an Olympischen Spielen 2018 und 2022. Besonders stolz war die Allrounderin darauf, in allen fünf Disziplinen im Weltcup aufs Podest gefahren zu sein. Das hatte vor ihr zuletzt Vreni Schneider als letzte Schweizerin geschafft.

Gisin bleibt mit ihrer Vielseitigkeit auf den Ski und ihrer Offenheit daneben in Erinnerung. Ein Beispiel? Die Angst in der Abfahrt – oft ein Tabuthema im Skisport – verschwieg sie nicht: «Ich sehe mich oft vor dem geistigen Auge stürzen. Das hatte ich schon immer.» Und nach ihrer Hochzeit mit De Aliprandini meinte sie: «Vielleicht färbe ich das Hochzeitskleid ein. Und lasse es kürzen. Dann hätte ich ein Sommerkleid und eine coole ­Erinnerung.»

Nun ist die Karriere vorbei. Angst, dass Gisin in ein Loch fallen könnte, muss man kaum haben. Das Studium der Politik, Philosophie und Wirtschaft an der Uni Luzern hat sie bereits be­gonnen. Sie blickte schon immer über den Ski-Tellerrand hinaus. Mit De Aliprandini hat sie ein Haus in Engelberg gebaut, vielleicht folgen irgendwann Kinder. Sicher ist: Mutter Bea kann aufatmen. Die Kerze, die sie bei jedem ­Rennen ihrer Kinder vor dem Fernseher anzündete, braucht sie endlich nicht mehr.