Michelle Gisin ist jetzt Studentin

Vom Ski-Star zum Uni-Neuling! Michelle Gisin tauscht Skipiste gegen Hörsaal. Seit September studiert die zweifache Olympiasiegerin in Luzern – inklusive IT-Überforderung, neuen Freundschaften und einer noch ausstehenden Studentenparty.

Yara Vettiger Reporterin Sport

Nach Jahrzehnten im Ski-Zirkus wartet auf die zurückgetretene Michelle Gisin (32) nun ein ganz neues Abenteuer: Statt auf der Skipiste ist die Engelbergerin seit September im Hörsaal anzutreffen. An der Universität Luzern studiert sie Politik, Philosophie und Wirtschaft – und muss sich erst einmal wieder an den Uni-Alltag gewöhnen.

«Nach sechs Wochen dachte ich, mein Gehirn ist voll!», erzählt Gisin. Der Start sei durchaus intensiv gewesen. Vor allem die ganze IT habe sie zunächst überfordert. «Ich dachte mir: Oje, alle anderen sind perfekt vorbereitet, nur ich nicht!» Zum Glück stellte sich schnell heraus, dass es den anderen genauso ging.

Auch unter den Mitstudierenden hat sie inzwischen ihren Platz gefunden. Dass sie mit 32 Jahren etwas älter ist als der Grossteil ihrer Kommilitonen, nimmt sie mit Humor. Ob die Olympiasiegerin im Hörsaal erkannt wurde? «Ich denke, zuerst wurde ich als Seniorin und erst dann als Skirennfahrerin wahrgenommen», sagt sie lachend. Mittlerweile wüssten aber alle, dass sie früher auf den Skipisten unterwegs war.

Neue Freunde

Der Anschluss zu ihren Mitstudenten war der zweifachen Olympiasiegerin wichtig. Deshalb hat sie sich auch bewusst auf die ersten Kennenlern-Apéros eingelassen. «Ich habe mich so ein bisschen gezwungen, hinzugehen. Und bin froh, dass ich das gemacht habe.» Inzwischen fühlt sie sich an der Uni richtig wohl. «Vor meiner Verkündung des Rücktritts haben mir einige auch noch ganz lieb Glück dafür gewünscht.»

Und wie steht es mit dem Studentenleben abseits der Vorlesungen? Hat Gisin bereits wilde Studentenpartys gefeiert? «Noch nicht! Oder lassen wir es beim Nicht…», sagt sie und lacht wieder. Ganz so viel Freizeit bleibt ohnehin nicht. Sie studiert Vollzeit, ist vier Tage pro Woche an der Uni und arbeitet daneben weiter an ihrer Rehabilitation. Auch der Sport soll in ihrem neuen Alltag seinen Platz behalten.

Neue Perspektive

Und warum ausgerechnet Politik? Weil es besonders die Klimapolitik Gisin angetan hat. «Ich liebe die Natur und die Berge. Vielleicht möchte ich dann in diese Richtung gehen. Ich engagiere mich auch aktiv für den Klimaschutz», sagt sie. Die Skirennfahrerin ist seit 2018 Botschafterin bei Protect Our Winters. Nach all den Jahren, in denen sie für den Skisport rund um die Welt unterwegs war, wollte sie zudem bewusst näher bei ihrer Heimat bleiben und entschied sich deshalb für einen Studiengang an der Uni Luzern.

Die ersten Wochen an der Uni sind also geschafft. Das Gehirn ist wieder gefordert, neue Freundschaften sind geknüpft – nur die grosse Studentenparty lässt noch auf sich warten.