Michelle Gisin tritt zurück – den Entscheid gibt sie am Dienstag an einer Pressekonferenz bekannt. Gleichzeitig spricht sie über die Gründe und ihre Zukunftspläne.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Nun ist es fix: Michelle Gisin (32) zieht einen Schlussstrich unter ihre Ski-Karriere – per sofort. Die Pressekonferenz oberhalb ihres Heimatorts Engelberg beginnt sie folglich auch mit den Worten: «Es ist ein sehr bedeutender Tag in meinem Leben. Ich werde mich vom Skisport verabschieden.»

Der Entscheid sei in den letzten Monaten und Wochen gereift. Dass die Zeit gekommen ist, sei ihr dann im September endgültig klar geworden: «In den letzten Wochen war ich in St. Moritz auf der Weltcup-Piste, das ist so ein spezieller Ort. Da kam alles zusammen, alles hat sich verbunden. Im Herz habe ich dort gemerkt: Es ist gut. Ich habe vor allem Dankbarkeit verspürt für all diese Jahre, in denen ich dort fahren konnte.»

«Bräuchte noch so viel»

Ein Comeback nach ihrem schweren Sturz im Abfahrtstraining von St. Moritz im letzten Dezember, als sie sich einen Kreuzbandriss und Verletzungen an Schulter und Wirbelsäule zugezogen hat, wird es somit nicht geben. «95 Prozent wären sicher möglich, aber bei den restlichen fünf war ich mir nicht so sicher. Es bräuchte jetzt noch so viel, um wieder zurückzukehren.» Das Skifahren an sich sei kein Problem gewesen, aber: «Für das ganze Drumherum war ich nicht mehr bereit.»

Dennoch habe sie in der Reha-Phase mit dem Gedanken gespielt, noch einmal in den Rennsport zurückzukehren: «In der Reha war es wahnsinnig wichtig, das Ziel zu haben, zurück auf die Ski zu kommen. Ich habe deshalb in wenige Wochen grosse Fortschritte gemacht.» Nun freue sie sich darauf, einfach frei Ski fahren zu können.

Einsatz an der WM

Auch den Weltcup-Zirkus wird sie nicht ganz verlassen. Einerseits will sie Ehepartner Luca de Aliprandini (36) vermehrt an seine Rennen begleiten, andererseits wird sie an der WM in Crans-Montana als Botschafterin im Einsatz stehen und dabei im Ziel und bei den Abendprogrammen unter anderem Interviews führen.

Zudem hat sie ein Studium in Politik, Philosophie und Wirtschaft an der Uni Luzern aufgenommen. Das gebe Struktur – und auch Themen und Umfeld gefallen ihr: «Dort ist egal, ob ich schnell Ski gefahren bin oder nicht, da bin ich einfach Michelle.»

Die Pressekonferenz mit Michelle Gisin gibts hier zum Nachlesen: